Der Grünstreifen an der B32 in Heimenkirch ist nicht mehr grün

Warum die Straßenmeisterei den Humus zwischen Fahrbahn und Gehweg in der Lindauer Straße in Heimenkirch abgetragen hat.

21.05.2023 | Stand: 05:33 Uhr

Die Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg in der Lindauer Straße in Heimenkirch sind zurzeit alles andere als grün. Über eine beachtliche Strecke gibt es keine Grasnabe mehr. Nach dem Hintergrund dieser Veränderung fragte Andreas Feneberg in der Gemeinderatssitzung.

Grünstreifen an der B32 in Heimenkirch: Gras und Pflanzen wurden entfernt, um die Entwässerung zu verbessern

Zuständig für die Bundesstraße ist das Staatliche Bauamt Kempten, erläuterte Bürgermeister Markus Reichart. Dieses habe die Maßnahme veranlasst, um die Entwässerung zu verbessern. Wolfgang Wetzel von der Straßenmeisterei Lindenberg bestätigt dies: „Die Grünstreifen waren hier viel zu hoch. Das Wasser ist nicht mehr in die Einlaufschächte geflossen, es hat Pfützen gebildet und ist zum Teil in Einfahrten gelaufen.“ Vor allem im Winter sei das sehr gefährlich, wenn Wasserlachen gefrieren.

„Wir haben Humus abgetragen und eine schöne Mulde ausgebildet“, erklärt Wetzel weiter. Üppiger Humus an Grünstreifen sei auch unter Artenschutzaspekten nicht sinnvoll, weil auf mageren Böden eine größere Pflanzenvielfalt gedeiht. „Wir bemühen uns heute sehr um die Vielfalt.“ Die Straßenmeisterei warte jetzt ein paar Wochen ab, ob sich ein Bewuchs bildet. Wenn nicht, werde man eine Aussaatmischung ausbringen, sagt Wetzel.