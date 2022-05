"Der Herr Benz liegt im Wasser": Mutige Mädchen retten Senior in Wangen das Leben

Ein 86-Jähriger rutscht am Argenufer in Wangen einen steilen Abhang hinunter. Kinder halten seinen Kopf aus dem eiskalten Wasser, bis die Rettung kommt.

Von Bernd Treffler

14.05.2022 | Stand: 20:00 Uhr

„Älterer Mann, der nach Sturz in die Argen größeren Rettungseinsatz auslöst. Zeugen, die den leicht verletzten Senior aus dem Fluss ziehen. Genauere Angaben zum Unfallhergang noch nicht möglich“: Was sich zwei Tage nach dem Vorfall Ende April laut Polizei eher sachlich und wenig spektakulär anhört, war in Wirklichkeit eine dramatische Rettungsaktion, bei der einige Mädchen im Wangener Stadtteil Epplings Mut und Zivilcourage bewiesen – und damit einem 86-Jährigen das Leben retteten.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.