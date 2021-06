Der „Impfturbo“ im Landkreis Lindau hat gezündet

Binnen einer Woche wurden mehr als 8200 Menschen im Landkreis Lindau geimpft - mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie. Wie es weitergeht

25.06.2021 | Stand: 19:42 Uhr

Die Lage hat sich entspannt. Nur noch in drei Kommunen des Landkreises sind in der vergangenen Woche Menschen positiv auf Corona getestet worden. Und: Die Impfungen schreiten voran. 8203 Menschen haben binnen sieben Tagen im Landkreis eine Spritze bekommen – mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie. „Wir konnten dank der Sonderlieferungen in dieser Woche tatsächlich einen richtigen Impfturbo starten“, freut sich Landrat Elmar Stegmann.

Zehn Corona-Infektionen in einer Woche

Das Infektionsgeschehen im Kreis geht stark zurück. Nur zehn Corona-Infektionen hat das Landratsamt in dieser Woche registriert - so wenige wie seit vielen Wochen nicht mehr. Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne sinkt stark.

Abgeschlossen hat das Landratsamt die Reihentestungen in den Asylbewerberunterkünften. Dort sind offenbar aktuell keine neuen Fälle dazugekommen. Auch in den Schulen und Kindertagesstätten gab es laut Landratsamt keine neuen Infektionen mehr. Und: aktuell wird kein Bürger des Kreises wegen Covid-19 in einer Klinik behandelt. Von der Delta-Variante (indische Mutation) sind im Landkreis drei Menschen betroffen. Sie stehen alle miteinander in Zusammenhang.

In dieser Woche wurden im Landkreis 8203 Impfungen vorgenommen, davon allein 5746 in den Zentren in Lindau und Lindenberg. Die Abläufe seien so gut eingespielt, dass auch größere Mengen an Vakzinen schnell verimpft werden können, sagt das Landratsamt. Insgesamt sind mittlerweile 2 6 823 Menschen zweifach geimpft. Das entspricht gut einem Drittel der Kreisbewohner. Etwas langsamer wird es in der nächsten Woche weitergehen. Da erwartet das Landratsamt 3100 Impfdosen für die beiden Impfzentren – 1500 von Biontech/Pfizer, 700 von Moderna, 600 von Astrazeneca und 300 von Johnson&Johnson.

Landrat Stegmann: "Wir kommen gut voran"

Das Landratsamt ruft mittlerweile auch Menschen auf, sich zu einer Impfung anzumelden, die nicht priorisiert sind. Je nach Umfang der nächsten Lieferungen kann es laut Landratsamt auch für diejenigen schnell gehen, die bereits lange auf einen Impftermin warten. „Wir kommen gut voran“, sagt Landrat Elmar Stegmann. Der Kreischef bittet deshalb alle Impfwilligen, die noch nicht angemeldet sind, sich online für einen Impftermin registrieren zu lassen.

Die Infektionszahlen im Detail (Stand 25. Juni)

Landkreis Lindau: Fälle seit Beginn der Pandemie 3443 (10 mehr als in der Vorwoche), Quarantänefälle in dieser Woche 100 (Vorwoche: 386), 7-Tage-Inzidenz: 12,2 (Freitag vor einer Woche: 41,5).

Fälle in den Kommunen: Lindenberg 524 (+0), Lindau 1208 (+6), Weiler-Simmerberg 278 (+0), Scheidegg 173 (+0), Heimenkirch 136 (+0), Bodolz 103 (+0), Gestratz 58 (+0), Grünenbach 55 (+0), Hergatz 87 (+0), Hergensweiler 101 (+2), Maierhöfen 97 (+0), Nonnenhorn 60 (+2), Oberreute 47 (+0), Opfenbach 119 (+0), Röthenbach 57 (+0), Sigmarszell 88 (+0), Stiefenhofen 75 (+0), Wasserburg 87 (+0), Weißensberg 90 (+0), Angegeben sind alle Fälle seit Beginn der Pandemie; in Klammern die Veränderung gegenüber der Vorwoche.

Altersverteilung: 0 bis 14 Jahre 2 Fälle, 15 bis 34 Jahre 2 Fälle, 35 bis 59 Jahre 6 Fälle, 60 bis 79 Jahre keine Fälle, 80 Jahre und älter keine Fälle, Die Angaben beziehen sich auf die gemeldeten Corona-Fälle im Landkreis Lindau in der vergangenen Woche.

Inzidenz in der Nachbarschaft: Kreis Ravensburg: 3,2, Bodenseekreis: 9,7, Oberallgäu: 3,8, Vorarlberg: 12,3

