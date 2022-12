Der Kinderschutz plant in Lindenberg einen "Platz der Kinderrechte"

Für das Vorhaben hat der Kinderschutzbund Lindenberg die ersten 3000 Euro bekommen. Wo der Platz in Lindenberg geplant ist und wann er eröffnet werden soll.

05.12.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Die Corona-Pandemie hat aus Sicht von Visnja Witsch die Kinderrechte in den Fokus gerückt – weil beispielsweise das Recht auf Bildung oder freies Spielen allzu oft in den Hintergrund treten musste. Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Lindenberg-Westallgäu hätte sich gewünscht, dass die Kinderrechte als „vorrangig“ im Grundgesetz gestanden hätten. Das sei jetzt mehr denn je das Ziel des Kinderschutzbundes – und deshalb will dieser in Lindenberg einen „Platz der Kinderrechte“ schaffen und auf das Thema aufmerksam machen. Die Genossenschaftsbanken im Landkreis unterstützen das Projekt mit 3000 Euro.

Volksbank, Bodenseebank und Raiffeisenbank unterstützen Kinderschutzbund

Markus Prinz, Vorstandsmitglied der Volksbank Lindenberg, bekannte es offen: Als er das erste Mal von dem Projekt hörte, habe er zunächst gedacht, dass Kinderrechte in Deutschland doch selbstverständlich sein müssten. Doch dann musste auch er an Corona denken: „Da hatten die politischen Entscheidungen nicht immer die Kinderrechte im Fokus“, stellte er fest.

Und schnell war ihm und seinen Vorstandskollegen von der Raiffeisenbank Westallgäu und der Bodenseebank klar: Die angefragte Spende für den „Platz der Kinderrechte“ sollte mit 3000 Euro ein solider Grundstein für das Projekt sein.

Dessen genaue Kosten kann Witsch noch nicht benennen. 10.000 Euro wie bei einem vergleichbaren Projekt in Gütersloh sollen es aber nicht sein. Dort sorgte ein Künstler für die Umsetzung.

In Lindenberg sollen jene zu Wort kommen, um die es geht: Kinder und Jugendliche. Sie sollen an der geplanten Konstruktion aus Betonsockel und Edelstahl die Tafeln gestalten, die die zwölf wichtigsten Kinderrechte symbolisieren – so wie die Rechte auf Bildung, Freizeit, medizinische Versorgung und Frieden.

Der "Platz der Kinderrechte" soll 2023 eröffnet werden

Hierfür gibt es bereits Kontakte mit sechs Westallgäuer Schulen. Als Standort angedacht ist der Stadtpark in Lindenberg. „Darüber muss der Stadtrat aber noch entscheiden“, sagt Witsch. Für sie zeigte sich während der Corona-Pandemie, dass die Politik mangels Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz keine gesetzliche Verpflichtung zum Handeln hatte – „und deshalb die Geschäfte früher wieder öffneten als die Schulen und Kitas“.

Doch auch vor und nach der Pandemie sieht sie Defizite: „Wir investieren nicht in die Zukunft“, sagte Witsch im Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern der Banken. Insbesondere gelte es, den Erzieher- oder Lehrerberuf attraktiver zu machen. Eine Schnellqualifizierung dürfe für die Kinderbetreuung nicht ausreichen. Darauf gelte es immer wieder aufmerksam zu machen – und dabei soll der neue „Platz der Kinderrechte“ helfen und zu Gesprächen anregen.

Eine Eröffnung strebt der Kinderschutzbund Lindenberg für den 1. Juni 2023 an. Das Datum passt: Denn der 1. Juni ist der Internationale Kindertag.