Der Klang von Trost und Hoffnung: Thomas Novy aus Weiler führt Requiem auf

Der Musiker Thomas Novy aus Weiler hat ein Requiem komponiert und in der Pfarrkirche St. Blasius aufgeführt. An was die Klänge die Zuhörenden erinnern sollen.

Von Matthias Ströse

28.11.2023 | Stand: 09:51 Uhr

Der November gilt als stiller Monat und als Monat des Gedenkens. Seit jeher wird diese Jahreszeit zur Aufführung eines Requiems – einer Totenmesse – genutzt. Zur Uraufführung eines solchen Werkes lud der Weilerer Komponist und Musiker Thomas Novy samt zahlreicher Mitwirkender in die Pfarrkirche St. Blasius nach Weiler ein.

