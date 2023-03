Der mutmaßliche Messerstecher von Lindau stammt aus Lindenberg

Nach einer Messerstecherei in Lindau am frühen Sonntagmorgen sitzt ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft. Was über die Tat und ihren Hinterbrund bekannt ist.

24.03.2023 | Stand: 06:56 Uhr

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 19-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen bei einer Prügelei in Lindau erlitten. Ein 21-Jähriger wird verdächtigt, mit einem Messer auf ihn eingestochen zu haben (wir berichteten). Der mutmaßliche Täter, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, stammt aus Syrien und wohnt in Lindenberg, das Opfer ist Ukrainer und lebt in Lindau. Das geben Staatsanwaltschaft und Polizei auf Nachfrage bekannt.

