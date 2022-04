Der Verkehrsverbund Bodo bereitet sich auf 9-Euro-Ticket vor

Auch Schüler und andere Dauerkartenbesitzer im Landkreis Lindau sollen von dem Sonderangebot für Bus und Bahn profitieren. Das ist geplant.

27.04.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Für wenig Geld mit Bus und Bahn fahren, das verspricht das von der Bundesregierung beschlossene 9-Euro-Ticket. Es wird jeweils für die Monate Juni, Juli und August erhältlich sein und deutschlandweit in allen Bussen und Zügen des Nahverkehrs gelten. Wie sich der Bodo-Verkehrsverbund, der den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis abwickelt, auf dieses Angebot vorbereitet, erläutert er in einer Pressemitteilung.

Günstiger Preis auch für Inhaber von Monatsfahrkarten

„Die große Herausforderung ist, dass wir das 9-Euro-Ticket auch unseren Bestandskunden anbieten müssen und wollen“, erklärt Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler. Inhaber von Abo-Fahrkarten oder Schülermonatskarten etwa sollen ebenso von dem günstigen Preis profitieren wie Kunden, die den ÖPNV bisher wenig nutzen. „Letztere kaufen sich einfach das Ticket und können damit einen Monat lang fahren. Für Abonnenten und Schüler arbeitet Bodo daran, das 9-Euro-Ticket automatisch abzurechnen“, erklärt Löffler. Sie bräuchten also bestehende Abonnements nicht zu kündigen.

Kundenwerbung für Bus und Bahn im Kreis Lindau

Noch stehe der Termin des Verkaufsbeginns noch nicht fest. Sicher sei aber, dass man im Verbundgebiet – im Landkreis Ravensburg, im Bodenseekreis und im Landkreis Lindau – das 9-Euro-Ticket an den Fahrkartenautomaten, in den Mobilitätszentralen und in den Bussen kaufen könne. Auch auf digitalem Weg werde es erhältlich sein.

Löffler rechnet mit einem großen Zulauf auf die öffentlichen Verkehrsmittel durch das 9-Euro-Ticket. Nahe liege es beispielsweise, dass Ausflügler und Urlauber in diesem Sommer verstärkt mit Bus und Bahn ins Allgäu und an den Bodensee fahren „Dieses Sonderangebot bietet die Chance, noch viel mehr Menschen für Bus und Bahn zu begeistern“, sagt Löffler.