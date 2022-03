Der Wald im Westallgäu: Vielfalt auf mehreren Ebenen

Der Wald im Westallgäu bietet auf mehreren Stockwerken ganz bestimmten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Darum haben viele Waldblumen eine kurze Blütezeit.

Ein naturnaher Wald ist aus mehreren Stockwerken aufgebaut, die jeweils ganz unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten. Das unterste Stockwerk ist die Boden- oder Moosschicht. In ihr leben kleine Bodenorganismen, die organisches Material zersetzen.

Blüht schon früh im Frühjahr: der Lerchensporn. Bild: Thomas Gretler

Für die Blütenpflanzen am Boden sind die Lebensbedingungen im Wald alles andere als leicht: Während in Buchen- und Laubmischwäldern im Winter und im zeitigen Frühjahr viel Licht bis in die Krautschicht vordringt, herrscht im Sommer unter dem dichten Blätterdach der Baumkronen nahezu Dunkelheit.

Buschwindröschen, Bärlauch und Lerchensporn sind Frühblüher

Viele Waldblumen nutzen für ihre Blüte deshalb das kurze Zeitfenster zwischen dem letzten Schnee und dem Austrieb der Laubblätter. Zu diesen Frühblühern zählen Buschwindröschen (Mitte), Bärlauch und Lerchensporn (rechts). Mit der sommerlichen Dunkelheit am Waldboden kommen vor allem Moose, Farne und Bärlappe gut zurecht – und einige Spezialisten wie der Waldsauerklee.

Das Buschwindröschen gehört zu den Frühblühern im Wald. Bild: Thomas Gretler

Eine Etage höher folgt die Strauchschicht des Waldes. In ihr wachsen Sträucher und junge Bäume, die manchmal mehrere Jahrzehnte im Unterholz warten müssen, ehe ein „Platz an der Sonne“ frei wird und sie in die Höhe schießen können. Das oberste Stockwerk bildet die Baumschicht. Die Kronen der Bäume können über 30 Meter in den Himmel ragen.

