Der Weg durch den Brunnenaukessel zum Hochgrat ist fast fertig

Dieser Tage laufen die letzten Maßnahmen der Wanderwegsanierung. Um Erosion und zu verhindern und um die Wanderer zu leiten, wird der neue Weg mit Kies versehen.

22.09.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Am Wanderweg auf den Hochgrat durch den Brunnenaukessel laufen dieser Tage die letzten Sanierungsarbeiten. Nachdem ein Murenabgang im Sommer 2022 den Weg teilweise zerstört hatte, war die beliebte Route gesperrt. Ende Juni hat die Alpenvereinssektion Oberstaufen-Lindenberg mit der Sanierung begonnen, im Juli wurde die Strecke wieder freigegeben (wir berichteten).

Material aus dem Bregenzerwald soll Weg zum Hochgratgipfel stabilisieren

„Momentan sieht es noch ziemlich wild aus“, sagt Matthias Ihler, Wegewart der DAV-Sektion. Im oberen Bereich des Kessels hat der DAV den alten Weg beseitigt, ein paar Reste sind noch zu sehen. Das neu angelegte, etwa 200 Meter lange Wegstück ist weich und matschig. Hier wird in der kommenden Woche Kiesmaterial aus dem Bregenzerwald ausgebracht: zur Sicherung des Wegs und um die Strecke für Wanderer klar vorzugeben. „Es ist die einzige Möglichkeit, die Leute auf dem Weg zu halten“, sagt Ihler. „Wenn sie auf verschiedenen Routen gehen, fördert das die Erosion.“

Ein Schreitbagger erledigt die letzten Arbeiten am Wanderweg. Bild: Ingrid Grohe

Tatsächlich finden sich im Brunnenaukessel an einigen Stellen vom Hauptweg abzweigende Trampelpfade ins Gelände. Das für den neuen Weg genutzte Material wurde übrigens vor zwei Jahren auch auf dem Gratweg zwischen Brunnenauscharte und Hochgratgipfel verbaut. Im unteren Bereich des Geländes hat der Schreitbagger in den vergangenen Tagen Erosionsschäden zugeschoben, den Weg trassiert und einige Rinnen gezogen, um Wasser abzuleiten. „Der Anblick ist derzeit nicht so schön“, räumt Wegewart Ihler ein. „In einem oder zwei Jahren wird das aber wieder zugewachsen sein.“

