Deutscher Tennis-Bund beruft Talent aus Lindenberg in Nationalkader

Amelie Hejtmanek vom TC 46 Lindenberg gehört in ihrer Altersklasse zu den besten Spielerinnen Deutschlands. Jetzt macht sie den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Karriere.

25.09.2021 | Stand: 09:24 Uhr

Den Trainingsanzug mit dem Bundesadler trägt sie voller Stolz: Amelie Hejtmanek vom TC 46 Lindenberg ist in den Deutschen Nationalkader des Jahrgangs 2007 aufgenommen worden – und zählt somit jetzt auch offiziell zu den besten Spielerinnen Deutschlands in dieser Altersklasse.

Der Bundesadler und das DTB-Logo dürfen nicht fehlen. Bild: Jan Hejtmanek

Wie ihr Vater und Trainer Jan Hejtmanek berichtet, wurde die in Oberstaufen wohnhafte Schülerin aufgrund ihrer starken Ergebnisse von Trainern des DTB (Deutscher Tennisbund) zuletzt bei einigen Turnieren beobachtet. Dort überzeugte sie die Scouts – und darf demnächst an Lehrgängen mit Barbara Rittner teilnehmen. Durch die Aufnahme in die DTB-Kader winken Amelie Hejtmanek nicht nur Wildcards zu hochkarätigen Turnieren, sondern vielleicht sogar eine Nominierung für EM oder WM.

Amelie Hejtmanek auf Platz 4 in der Deutschen Rangliste

In der Deutschen Rangliste der Juniorinnen U14 (Jahrgänge 2007 und 2008) liegt Amelie Hejtmanek derzeit auf Platz 4. In der Weltrangliste der Unter-18-Jährigen steht sie an Position 850. Und die nächsten internationalen Einsätze stehen an: „Wir fliegen jetzt in die Türkei zu zwei Weltranglistenturnieren“, erzählt Jan Hejtmanek – und danach geht es von Ende November bis Ende Dezember in die USA, unter anderem zur Orange Bowl .