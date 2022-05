Gratis-Stärkung für Radfahrer: Diese Bäckereien im Allgäu nehmen an der Aktion "PendlerBrezel-Woche" teil

Für Radfahrerinnen und Radfahrer in Baden-Württemberg gibt diese Woche kostenlose Brezeln. Auch einige Westallgäuer Bäckereien machen bei der Aktion mit.

30.05.2022 | Stand: 12:54 Uhr

Wer in Baden-Württemberg mit dem Fahrrad zur Arbeit, Schule oder Universität fährt, kann sich diese Woche über ein kostenloses kleines Frühstück freuen. Im Rahmen der Aktion "PendlerBrezel-Woche" vom 30. Mai bis zum 3. Juni können Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer morgens bei teilnehmenden Bäckereien eine Gratis-Brezel abholen. Mehr als 600 Bäckereien nehmen teil - darunter auch Filialen und Cafés Westallgäu

Aktion "PendlerBrezel-Woche" in Baden-Württemberg: Dank an alle Fahrradfahrer

Das baden-württembergische Verkehrsministerium will den Berufsverkehr klimafreundlicher machen und rief das Projekt gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg ins Leben. Die Aktion findet anlässlich des Weltfahrradtages am 3. Juni statt und richtet an alle, die sich täglich auf das Fahrrad schwingen, statt mit dem Auto zu fahren. Darunter zählen alle Arten von Fahr­rä­dern wie beispielsweise Trek­king-Fahr­räder, City-Bikes, Moun­tain- oder Gra­vel­bikes, Fal­träder, Renn­räder, Tan­dems sowie Pede­lecs und Las­ten­rä­der. E-Scooter, Tretroller oder ähnliche Verkehrsmittel zählen nicht dazu.

Und nicht nur an Berufspendler oder Studenten bekommen Gratis-Brezeln: Auch Menschen, die sich mit dem Fahrrad ein Frühstück für das Homeoffice holen oder ihre Kinder auf dem Rad zur Schule bringen bekommen eine PendlerBrezel.

Wie bekomme ich eine kostenlose Brezel?

Fahrradfahrerinnen und Pendler können von der Ladenöffnung bis 10 Uhr ihre Gratis-Brezel abholen - solange der Vorrat reicht. Dazu müssen sie lediglich nachweisen, dass sie mit dem Fahrrad da sind - zum Beispiel indem sie ihren Fahrradhelm vorzeigen.

Diese Bäckereien, Cafés und Supermärkte im Allgäu nehmen teil:

Isny im Allgäu:

Hamma Café in Isny

Bäckerei Steinhauser im Café Schatten

Bäckerei Steinhauser im Rewe

Leutkirch im Allgäu:

Backstube Wandinger

Bäckerei Steinhauser im toom Baumarkt

Wangen im Allgäu:

Beide Filialen der Bäckerei Vogel

Alle teil­neh­men­den Bäcke­reien in Baden-Württemberg fin­den Sie hier.