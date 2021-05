Die Durststrecke ist vorbei: Biergärten im Landkreis Lindau haben wieder geöffnet

Im Landkreis Lindau sind die Biergärten wieder geöffnet. Darüber freuen sich Wirte und Besucher. Warum es nicht alle Gastronomen schafften, zu öffnen.

10.05.2021 | Stand: 17:11 Uhr

Panierte Schnitzel, Burger, Pommes, Spätzle und unzählige Liter frisch gezapftes Bier: Die Küche und das Schankpersonal im Gasthaus Zum Löwen hat gleich ordentlich zu tun. „Die Vorbereitungen waren stressig und ich war auch ein bisschen nervös“, erzählt Wirt Josef Martinez – und das, obwohl die Gastronomie seit fast 40 Jahren sein Zuhause ist.

Im Landkreis Lindau durfte am Montag aufgrund der guten Corona-Lage die Außengastronomie nach einem halben Jahr wieder öffnen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Martinez nach dem Mittagsgeschäft. Der erste Gast kam schon um 10 Uhr, zeitweise waren alle 19 Tische im Biergarten besetzt. Und der Eröffnungsabend war ohnehin schon im Voraus längst ausgebucht.

In Lindenberg geht es mit Volldampf weiter

Man merke, dass die Gäste nach dieser langen Durststrecke einfach Lust aufs Einkehren hätten, sagt Martinez. Testpflicht, Masken, Kontaktdaten – alles kein Problem: „Die Leute sind geduldig und verständnisvoll.“ Den Neustart ist der „Löwen“ gleich mit Volldampf angegangen – mit viel Personal und der kompletten Speisekarte. Dennoch wird es aber auch die abgespeckte To-Go-Karte weiterhin geben. „Dieses Angebot wollen wir nicht vernachlässigen. Es hat uns durch die schwere Zeit gebracht“, hebt Martinez hervor.

>> Biergärten im Westallgäu dürfen öffnen - Aber machen alle Wirte mit? <<

Gäste kommen von Kempten ins Westallgäu

Auch in Weiler war die Freude groß, dass die Außengastronomie wieder öffnen durfte. Der Biergarten des Brauerei-Gasthofs Zur Post war zur Mittagszeit rege besucht. Besucher stießen auf ihren ersten Biergarten-Besuch des Jahres an und ließen sich ihr Mittagessen in der Sonne schmecken. Auch Verena Schäffeler und Kimberly Tschan gehörten zu den ersten Gästen. „Wir sind extra aus Kempten gekommen“, erzählte Tschan. „Bei uns hat ja noch alles geschlossen.“ Vor Ort lassen sich die Corona-Regeln gut einhalten. Die Tische stehen weit auseinander. Einen vorherigen Termin braucht es nicht zwingend, er kann auch vor Ort vereinbart werden. Die Gäste müssen zur Nachverfolgung ihre Kontaktdaten angeben – entweder handschriftlich oder über das Smartphone. Die Gaststätte Zur Post verwendet das Erfassungsprogramm „Darf ich rein“. Per QR-Code gelangen die Besucher auf die Webseite, wo sie ein Online-Formular ausfüllen können.

In Lindau haben nicht alle geöffnet

In Lindau schafften es nicht alle Gastronomen, bereits am Montag wieder zu öffnen. Manchen war die Vorbereitungszeit zu kurz, anderen Lokalen fehlte es an Mitarbeitern. Bei all denjenigen, die öffnen konnten, war die Freude groß, wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Doch nicht alle Gastronomen sind davon überzeugt, dass es sich auch wirtschaftlich rentiert. Die Einhaltung der Corona-Regeln funktionierte reibungslos.

