Die Feuerwehr sagt ihre Floriansmesse auch in diesem Jahr ab

Kreisbrandrat Wolfgang Endres sieht angesichts der Corona-Lage das Risiko für zu groß an. So begründet er die Absage der Traditionsveranstaltung.

10.03.2022 | Stand: 20:29 Uhr

Auch 2022 wird es im Landkreis Lindau keine Floriansmesse der Feuerwehren geben. Traditionell findet sie am 4. Mai statt. Geplant war sie heuer in Lindenberg. Nun hat Kreisbrandrat Wolfgang Endres bei der Jugendfeuerwehrwartsitzung in Grünenbach über die Absage informiert. Es gelte, ein größeres Infektionsgeschehen unter den Aktiven zu vermeiden.

Die Floriansmesse war bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ein fester Bestandteil im Jahresprogramm der Feuerwehren. Mit der Messe danken die Aktiven normalerweise für den Schutz Gottes bei ihrer Arbeit – und erbeten ihn für die kommenden Monate.

800 Teilnehmer waren zur Floriansmesse in Lindenberg erwartet

Mit bis zu 800 Teilnehmern wäre aus Sicht von Endres in Lindenberg zu rechnen gewesen. Das wäre in etwa jeder zweite Aktive in den Feuerwehren des Landkreises gewesen. Die Floriansmesse selbst hätte in der Stadtpfarrkirche wohl stattfinden können. „Mit FFP2-Maske ist ein Gottesdienst in der großen Kirche denkbar“, sagte Endres. Aber wichtiger Teil der Veranstaltung sei das anschließende Miteinander und der Austausch zwischen den Feuerwehrkameraden. Dafür hätte in Lindenberg der Löwensaal zur Verfügung gestanden. Der ist aus Sicht von Endres für 800 Teilnehmende aber zu klein.

In der Bevölkerung hätte „wohl niemand Verständnis, wenn wir zum Hotspot würden“, sagte Endres. Zumal in der Folge die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren unter Umständen gefährdet sei. „Das Risiko ist einfach zu groß“, schloss Endres. Er hofft, dass die Messe 2023 in Lindenberg stattfinden kann.

Fest geplant: Lange Nacht der Feuerwehren

Stattdessen ist am 24. September 2022 eine „Lange Nacht der Feuerwehren“ geplant. Dabei wollen sich die Feuerwehren im Landkreis vorstellen und auch um neue Aktive werben. Eine Zielgruppe seien dabei Gemeinde-Neubürger, sagte Endres. (owi)