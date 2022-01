Die Kitas in Scheidegg werden teurer

Gemeinde Scheidegg erhöht die Gebühren etwas. Warum die Unterbringung in der Krippe deutlich teurer ist.

26.01.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Die Beiträge für die Scheidegger Kindertagesstätten steigen ab September. Im Kindergarten geht es um fünf Euro im Monat, im Krippenbereich um zehn Euro. Es sei sinnvoll, die Beiträge „regelmäßig, dafür maßvoll zu erhöhen“, sagte Bürgermeister Uli Pfanner.

Kindergarten in Scheidegg kostet künftig zwischen 90 und 132 Euro

Die Pfarrkirchenstiftung hatte die Erhöhung der Beiträge vorgeschlagen. Sie ist Trägerin der Einrichtungen in Scheidegg. Im Bereich der Kindergärten werden künftig zwischen 90 und 132 Euro im Monat fällig. Abhängig ist das von der Zahl der gebuchten Stunden je Tag. Es beginnt bei drei bis vier Stunden und endet bei neun bis zehn Stunden. Bis zu 100 Euro der Beiträge übernimmt der Freistaat. Eltern, die ihre Kinder maximal fünf Stunden am Tag betreuen lassen, müssen so unterm Strich überhaupt nichts selber berappen. Die bisher Geschwistern gewährte Ermäßigung von zehn Prozent entfällt. Sie hätte sich erst bei einer Buchungsdauer von mindestens sieben Stunden am Tag bemerkbar gemacht.

Zehn Euro mehr für die Betreuung der Krippenkinder in Scheidegg

Deutlich teurer ist die Unterbringung in der Krippe – dort ist die Betreuung auch erheblich personalintensiver. Künftig werden zwischen 180 Euro (drei bis vier Stunden Betreuung) und 264 Euro im Monat (neun bis zehn Stunden Betreuung) fällig – das sind jeweils zehn Euro mehr als bisher.

Die Entscheidungen für die Erhöhung fielen einstimmig (Krippe) beziehungsweise gegen eine Stimme (Kindergarten/Ralf Arnold).

