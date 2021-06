Westallgäuer aus den Niederlanden: Das Land hat mehr zu bieten als Wohnwagen, Käse und Tulpen

Michael Bos stellt die Niederlande zur EM 2021 vor als Sportlerland mit wunderschöner Hauptstadt und deftigem Essen - und er räumt mit Klischees auf.

Silvester 1999 hat Michael Bos umgehauen. Zum Jahrtausendwechsel war der gebürtige Niederländer das erste Mal im Allgäu und gleich so begeistert, dass er einige Monate später dorthin zog. Mit seiner Westallgäuer Frau Silke, die er in der Dominikanischen Republik beim Volleyballspielen kennengelernt hat, gründete Bos eine Familie. Heute lebt der 49-Jährige mit ihr und zwei Töchtern in Oberreute. Aufgewachsen 15 Meter unter dem Meeresspiegel nahe Utrecht, arbeitet er heute 838 Meter über dem Meeresspiegel als Manager zur Kundenbindung. Neben dem leidenschaftlichen Sportler leben 53 weitere Niederländer im Landkreis Lindau. Bos hat uns seine alte Heimat vorgestellt – und räumt mit Klischees auf.

Sind die Niederlande ein Fußballland?

Fußball ist unser Leben und neben Käse ein gewaltiger Exportschlager. Fußball zählt zu den populärsten Sportarten, und die Niederländer lieben vor allem ihre Nationalmannschaft, das Oranje-Team. Nicht nur der Fußball, auch andere Sportarten wie Rennradsport, Tennis, Schlittschuhlaufen, Darts, Schwimmen und natürlich der Reitsport sind sehr beliebt.

Niederlande: Ein Land des Sports und des Kaffees

Nennen Sie drei typisch niederländische Eigenheiten

Der Niederländer liebt das Fahrrad, das liebevoll Fiets genannt wird. Es gibt beispielsweise in Amsterdam mehr Fahrräder als Einwohner. Die Niederländer trinken gefühlt 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche Kaffee. Zu jeder Tageszeit treffen sich die Niederländer und sitzen „gezellig“ zusammen. Und Schlittschuhlaufen ist unser Volkssport.

Welche Stadt/Region in den Niederlanden sollte man unbedingt mal gesehen haben?

Amsterdam ist eine sehr schöne Hauptstadt. Sie ist eine bunte Welt für sich. Utrecht, auch liebevoll „Klein Amsterdam“ genannt, ist eine tolle Studentenstadt, wo ich selbst Chemie an der Fachhochschule studiert habe. Zeeland an der Nordseeküste ist ein Traum. Ewigbreite Strände kombiniert mit kulturellen Städtchen. Hier fahre ich alle zwei Jahre immer gerne im Urlaub hin.

Die Niederlande hat mit Denzel Dumfries ihr zweites Gruppenspiel bei der EM gewonnen. Bild: John Thys, dpa

Was ist das Highlight der niederländischen Küche?

Spontan würde ich sagen: dicke holländische Pommes. Aber das Nationalgericht ist Matjes. Außerdem gibt es in der niederländischen Küche traditionell einfache und deftige Speisen. Wichtige Bestandteile sind Käse, Gemüse, Milch, Butter, Fleisch und Fisch.

Was sollten die Deutschen unbedingt über die Niederlande wissen?

Dass es bei uns noch andere Dinge als Wohnwagen, Käse, Tulpen und Holzschuhe gibt.

Holland hat die schöneren Wohnungen - Bos setzt das fürs Westallgäu um

Was ist in den Niederlanden besser oder schöner als in Deutschland?

Die Gärten und Wohnungseinrichtungen. Bei uns zu Hause in Oberreute haben wir beides im niederländischen Stil umgesetzt: grüner Golferrasen, Tulpen, nordische Möbel und Wohnungseinrichtung und bodentiefe Fenster ohne Gardinen.

Warum leben Sie dennoch in Deutschland?

Ich liebe das Allgäu und meine Familie, die Berge, die Kühe, den Bodensee, die Ruhe und den Bergkäse.

Wenn die Niederlande bei der EM ausscheiden: Wem drücken Sie die Daumen?

Ein Traum wäre ein Finale zwischen Deutschland und Holland. Wenn die Niederlande bei der EM ausscheidet, drücke ich natürlich Deutschland die Daumen.