Die versprochene Brücke in Wigratzbad lässt auf sich warten

Im August sollte eine neue Brücke über die Leiblach in Wigratzbad in Betrieb gehen, doch die Baustelle ruht seit Monaten. Wer kommt für Verzögerungskosten auf?

21.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Was der Plan war, können Tausende Autofahrerinnen und Autofahrer täglich auf einem Schild lesen. „Erneuerung der Leiblachbrücke“ steht auf der Tafel vor der Ortseinfahrt Wigratzbad. Und am unteren Rand: „Wir bauen für Sie“. Dass das Staatliche Bauamt Kempten an der Umsetzung dieses Vorhabens arbeitet, ist nicht zu übersehen: Bauzäune, Schilder und Baken am Straßenrand. Das Versprechen, das mitten auf der Bautafel platziert ist, wird indes nicht einzuhalten sein: „bis August 2023“. Denn die Großbaustelle an der B32 ruht seit vier Monaten. Die Frage ist: Wann geht es weiter?

