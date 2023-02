Wieso die Westallgäuer Meisterschaft im Eisstockschießen zur Wasserschlacht wird

Beim Turnier auf dem Eisplatz in Lindenberg haben die Jungunternehmer (mal wieder) das richtige Händchen. Was dem Eismeister besonders zu schaffen gemacht hat.

Sie haben offenbar nicht nur in der Geschäftswelt ein gutes Händchen, sondern auch auf dem Eisplatz: Die Jungunternehmer haben die Westallgäuer Meisterschaft im Eisstockschießen in Lindenberg gewonnen.

Die Mannschaft, in diesem Jahr bestehend aus Helmut Schneider, Thomas Holzbauer, Thomas Lehnert, Bernhard Boch und Thomas Steiner, mischt bei diesem Turnier traditionell immer ganz vorne mit.

Zwölf Mannschaften haben am Turnier des Kunsteisfördervereins teilgenommen. Wobei Föhn und Sonne den Platz in eine Wasserfläche verwandelt hatten – und dadurch eigentlich eher die Meisterschaft im Wasserstockschießen ausgetragen wurde.

Eismeister Rudi Epp hat alle Hände voll zu tun

Trotz aller Mühen und Anstrengungen von Eismeister Rudi Epp war der Platz nicht trocken zu bringen. „Den Teilnehmern war es letztlich egal – alle hatten mit den gleichen Bedingungen zu kämpfen“, sagt Fördervereinsvorsitzender Oliver Baldauf. Der Spaß stand ohnehin im Vordergrund, es wurde viel gelacht – und letztlich gab es wie jedes Mal nur Sieger und fröhliche Gesichter.

Gespielt wurde in dem von Thomas Haag und Thomas Holzbauer organisierten Turnier in zwei Vorrundengruppen mit je sechs Mannschaften. In Gruppe A setzten sich die Volleyballer des TV Lindenberg mit fünf Siegen vor den „Daubedrätzern“ durch. In Gruppe B waren die Jungunternehmer fast schon standesgemäß ganz vorn. Gruppenzweiter wurden „Dia vo dr Stadt“ mit einer schwarz-grünen Koalition um Bürgermeister Eric Ballerstedt. Um die Plätze wurde dann im Modus „Platzierung A gegen B“ gespielt. So waren alle Mannschaften bis zum Ende des Turniers mit vollem Einsatz dabei.

Volleyballer des TV Lindenberg werden Zweiter

„Durch die nassen Bedingungen war neben einer sicheren Hand und viel Gefühl auch Fortuna beteiligt“, schildert Baldauf. Da eine Hälfte des Eisplatzes bereits wieder im Schatten lag und die andere noch nicht, war es in die eine Richtung deutlich schwieriger, die Stöcke mit der richtigen Länge zu platzieren als in die andere.

Die Jungunternehmer wussten diesen Umstand letztlich zu ihren Gunsten zu nutzen und konnten den Siegerpokal in Empfang nehmen. Zweiter wurden die TVL-Volleyballer (Helmut Riepel, Oliver Schweizer, Markus Holland, Jochen Claus, Uwe Hackspacher), Dritter die „Daubedrätza“ (Willi Holzbauer, Rolf Stürmer, Thomas Karg, Michael Koros).