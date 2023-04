Dieses Duo übernimmt die Bewirtung im Staufner Haus am Hochgrat

Johannes Heel und Luisa Brunner bewirten künftig die Gäste in der Berghütte. Wer die beiden sind und auf welches Konzept sie setzen werden.

21.04.2023 | Stand: 19:43 Uhr

Seit 1908 gibt es das Staufner Haus am Hochgrat bereits, und gerade einmal 13 verschiedene Pächterinnen und Pächter hat es seither gegeben. Nun tragen sich Johannes Heel und Luisa Brunner in diese durchaus übersichtliche Liste ein. Und sie tun es mit dem festen Willen, ebenfalls viele Jahre dort zu wirken. Dabei sind sie beide noch Neulinge in der Szene. Heel ist 34 Jahre alt und war bislang selbstständiger Skilehrer, der Touren und Reisen veranstaltet hat. Luisa Brunner ist vier Jahre jünger und ausgebildete Physiotherapeutin. Sie bringt aber bereits Erfahrungen aus der Mitarbeit auf anderen Berghütten mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.