Dieses Unternehmen aus dem Westallgäu setzt auf Vier-Tage-Woche

Beim Betrieb aus Heimenkirch beginnt das Wochenende für Mitarbeiter am Donnerstag. Welche Erfahrungen die Firma gesammelt hat – und wie es anderswo aussieht.

13.02.2023 | Stand: 10:56 Uhr

„Der Freitag ist geschenkt!“ Die weißen Buchstaben vor pinkfarbenem Hintergrund prangen unübersehbar am Rand der Bundesstraße 32 in Meckatz: Mit einem großen Plakat wirbt die Firma Sinz Haustechnik aus dem Ortsteil von Heimenkirch für ein Arbeitszeitmodell, das bundesweit in immer mehr Betrieben zur Anwendung kommt.

