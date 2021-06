Nach einem holprigen Start läuft die Impfpass-Vergabe in Lindenberg jetzt problemlos. Was Geimpfte aus dem Westallgäu tun sollten.

22.06.2021 | Stand: 17:34 Uhr

Mit einem digitalen Nachweis über eine Corona-Impfung schneller und einfach in Restaurants zum Essen gehen zu können oder ins Ausland zu reisen, das verspricht das digitale Impfzertifikat. Es ist seit Anfang dieser Woche auch in den Westallgäuer Apotheken verfügbar. Der Start war dabei etwas holprig: Gleich am zweiten Tag fiel der zentrale Internetserver aus, sodass eine Ausstellung nicht möglich war. Nun aber läuft die Technik. Und die im Westallgäu bereits geimpften Personen nutzen sie eifrig.