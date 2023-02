Rote Zahlen: Dorfladen in Niederstaufen kämpft wieder ums Überleben

Der Dorfladen in Niederstaufen ist Treffpunkt und dient der Nahversorgung. Aber er kämpft seit drei Jahren mit roten Zahlen. Wie lange kann er sich noch halten?

03.02.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Der Dorfladen in Niederstaufen ist Treffpunkt und dient der Nahversorgung für die Menschen im Ort. Aber noch immer kämpft der Laden. Halten kann er sich nur, weil Ehrenamtliche mithelfen. Die Frage ist, wie lange noch.

Dorfladen in Niederstaufen: 20 Ehrenamtliche helfen mit

Die Gesellschafter, die ihn vor fast drei Jahren eröffnet haben, würden vieles tun, um endlich konstant schwarze Zahlen zu schreiben. Bislang ist das Geschäft aber nicht kostendeckend. Auf einen Monat mit einigermaßen guten Zahlen folgen zwei schlechtere. „Wenn Krisen wie die Teuerung oder Corona kommen, wird es noch schwerer“, sagt Wolfgang Sutter, einer der Gesellschafter und Ortsheimatpfleger. „Wir haben zwar eine große Solidargemeinschaft, aber sie reicht nicht, um den Laden im Plus zu halten.“ Noch kämpft der Laden um sein Bestehen – und das mit viel Einsatz. Der Dorfladen macht Werbung auf seinem eigenen Instagram-Account, Anzeigen werden geschaltet, Schilder aufgestellt – und Sutter schreibt ein Dorfladen-Blättle. Neben drei Festangestellten und Aushilfskräften gebe es um die 20 Ehrenamtliche, die immer mal wieder einspringen, erzählt Ladenleiterin Ulrike Brög-Kurzemann. Sie waschen Wäsche, bringen die Gelben Säcke weg oder holen Käse-Lieferungen ab. Andere laufen in ihrer Freizeit durch den Ort und werfen Flyer mit Angeboten in die Briefkästen. Ohne dieses Engagement gäbe es den Laden nicht mehr.

Es ist kurz nach Mittag. Frauen, die ihre Kinder von der Kita abholen, kommen jetzt in den Dorfladen. Oder andere, die gerade auf dem Nachhauseweg von der Arbeit sind. Julia Roggan hat für ein Brot angehalten. Normalerweise, erzählt sie, verknüpft sie kurze Erledigungen direkt mit dem Wocheneinkauf. Sie unterstütze den Laden, weil sie von dem Angebot vor Ort profitiert und ohne Auto einkaufen kann, sagt die Niederstaufenerin. Und: „Meine Tochter kann alleine losziehen und die ersten Erfahrungen beim Einkaufen sammeln.“ Dass zu wenige Kundinnen und Kunden in den Dorfladen kommen, glaubt Julia Roggan nicht. „Aber die, die kommen, kaufen vielleicht einfach zu wenig.“

Waschmittel, Chips und Käse: Trotz der kleinen Fläche bietet der Dorfladen in der Allgäustraße vieles an. Bislang ist das Geschäft aber nicht kostendeckend. Auf einen Monat mit einigermaßen guten Zahlen folgen zwei schlechtere. Bild: Ronja Straub

Nahversorgung: Die wenigsten machen ihren Großeinkauf im Dorfladen in Niederstaufen

Einen Großeinkauf machen in dem Dorfladen die wenigsten. Und das, obwohl der Laden ein komplettes Sortiment bieten möchte. In den Regalen reihen sich Waschmittel, Toilettenpapier und Eier neben Süßigkeiten, Gin aus Hergensweiler und Marmelade aus Sigmarszell. Käse und Wurst gibt es an der Theke, Brot liegt dahinter im Regal aus. Eine Lücke im Sortiment wolle man nicht lassen. Deshalb gebe es zum Beispiel auch viele Gewürze oder Puddingpulver, sagt Ulrike Brög-Kurzemann.

Ladenleiterin Ulrike Brög-Kurzemann: "Preise im Dorfladen sind nicht höher als im Supermarkt"

Aber kostet der Einkauf im Dorfladen wirklich mehr? Vielen kämen die Preise subjektiv höher vor, sagt die Ladenleiterin. Eigentlich sei das aber gar nicht so. Produkte, die es auch im Edeka oder Rewe gibt, wie Putzmittel, Chips oder Klopapier, kosteten gleich viel. Auch das Bier von Meckatzer habe den selben Preis. Während die Märkte ihre Preise öfter erhöhen, blieben sie im Dorfladen gleich. Das Bioland-Gemüse, das der Laden vom Gemüsehof Wetzel in Hergatz bezieht, koste logischerweise mehr als im Supermarkt, wo es nicht bio ist.

Kundin Julia Roggan will den Dorfladen in Niederstaufen unterstützen. Sie genießt es, ohne Auto einkaufen zu können. Bild: Ronja Straub

Viele Krisen: Zahlreiche kleine Läden sterben

Beim Festlegen der Preise werden die Verantwortlichen in Niederstaufen vom sogenannten Dorfladen-Netzwerk unterstützt. Hinter dem 1995 gegründeten Netzwerk mit aktuell mehr als 200 Mitgliedern steht die Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland. Die Idee dahinter: Dorfläden lernen aus den Erfahrungen der anderen und helfen sich gegenseitig.

Von „Stapelkrisen“, von denen kleine Läden besonders betroffen sind, spricht der Verein „Die Dorfbegegnungsläden in Deutschland“ in einer Mitteilung vom Januar. Inflation, steigende Energiepreise, Arbeitskräftemangel und höhere Personalkosten wegen des gestiegenen Mindestlohns: „Die Krisen waren nie zahlreicher“, heißt es dort. Das führe dazu, dass viele kleine Läden sterben. Zwischen 1990 und 2017 sei die Zahl der Dorfläden in Deutschland um 85 Prozent zurückgegangen.

Im Dorfladen Niederstaufen gibt es auch Geschenkkörbe

Der Nachmittag bricht an – und in dem Laden an der Allgäustraße ist es etwas ruhiger geworden. Astrid Schneider holt einen großen Geschenkkorb für eine Kollegin ab, die in Ruhestand geht. Darin liegen Nudeln, Käse, Obst, Schokolade. Sie erinnere der Dorfladen an ihre Kindheit, sagt sie. „Dort habe ich mir als Kind meinen Lolli geholt.“ Für sie sei der Laden ein soziales Gefüge, das zum Ort gehöre und das sie unterstützen möchte.

Astrid Schneider kennt das Konzept Dorfladen aus ihrer Kindheit. Für sie ist er eine wichtige Institution in der Ortschaft. Bild: Ronja Straub

Kundin hofft, dass der Dorfladen Niederstaufen erhalten bleibt

Auch wenn es dem Niederstaufener Dorfladen besser geht als noch vor einem Jahr, ist an Aufatmen nicht zu denken. Was, wenn es ihn bald nicht mehr geben sollte? „Das wäre sehr schade“, findet Julia Roggan. „Wir müssten unser Einkaufsverhalten wieder ändern und auch öfter ins Auto sitzen.“ Regionale Lebensmittel, die sie gebündelt an einem Ort bekomme, müsste sie sich wieder mühsam zusammensuchen. „Man hält so einen Treffpunkt für selbstverständlich“, sagt Sutter. „Aber er ist es nicht.“