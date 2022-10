Dorfladen in Stiefenhofen schließt - wie geht es danch weiter?

Der Dorfladen in Stiefenhofen schließt Ende November. Die Gemeinde will nun mit einem Experten ausloten, wie die Nahversorgung sichergestellt werden kann.

Der Dorfladen „Ums Eck“ von Ursula Kinzelmann in Stiefenhofen schließt Ende November. Das hat Bürgermeister Christian Hauber alarmiert. „Die Nahversorgung ist uns sehr wichtig“, drückt er die Stimmung im Gemeinderat aus. Der hat sich jetzt in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema beschäftigt.

Für Hauber ist klar, dass es auch ab Dezember eine Nahversorgung im Dorf mit Lebensmitteln geben muss. „Im Idealfall sollte es ohne Unterbrechung weitergehen“, sagt er. Grundsätzlich sind dabei drei Varianten denkbar: Es findet sich ein neuer Betreiber für den bestehenden Dorfladen. Er könnte die bisher genutzten Räume mieten. Aber auch einen neuen Standort könnten sich Hauber und die Mitglieder des Gemeinderats vorstellen. Und nicht zuletzt könnte ein anderer Versorger aus dem Ort auch den Verkauf von Lebensmitteln übernehmen: die örtliche Bäckerei und der Agrarmarkt. Mit den jeweiligen Inhabern hat der Bürgermeister erste Gespräche geführt.

Wie können Bürger in Stiefenhofen in Zukunft Einkaufen?

Mit ins Boot geholt hat sich die Gemeinde auch Fachberater Wolfgang Gröll. Er hat bereits zahlreiche Dorfläden bei ihrer Gründung oder Weiterentwicklung begleitet, so in der Region auch den Dorfladen in Opfenbach. Gröll hat der Gemeinde empfohlen, zunächst eine Umfrage unter den Einwohnerinnen und Einwohnern Stiefenhofens zu deren Einkaufsverhalten zu starten. Den Umfragebogen hat die Kommune vor wenigen Tagen in ihrem Mitteilungsblatt veröffentlicht. „Er lässt sich aber auch über unsere Internetseite aufrufen“, sagt der Bürgermeister.

Neben der grundsätzlichen Frage, ob ein Einkauf im Dorfladen für die Bürgerinnen und Bürger überhaupt in Frage kommt, geht es dabei auch um die Wünsche an das Angebot – und bisher alternativ genutzte Einkaufsmöglichkeiten. Und es gibt auch die Frage, ob sich die Stiefenhofener eine finanzielle Beteiligung an einem Dorfladen-Projekt vorstellen können. Denn in Betracht kommt aus Sicht von Bürgermeister und Gemeinderat auch eine Genossenschaft.

„Bis zum 15. Oktober sollten die Antworten bei der Gemeinde eingehen“, sagt Hauber. Im Anschluss soll schnellstmöglich die Auswertung erfolgen. So soll sich in den nächsten Wochen klären, welche Variante für die Nahversorgung in Betracht kommt.