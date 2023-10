Neue Folge "Der Kommissar und der See" - Dreharbeiten in Lindau waren vom Fasching geprägt

Am Dienstag kommt die neue Folge "Der Kommissar und der See - Narrenfreiheit" im ZDF. Die Produzenten informierten sich dafür über die Fastnachtszünfte.

02.10.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Bei den Dreharbeiten für den neuen Krimi der Reihe "Der Kommissar und der See" in Lindau hatte das ZDF mit närrischen Kleidervorschriften zu kämpfen. In "Narrenfreiheit" geht es am Dienstag (20.15 Uhr) um Ermittlungen im Fastnachts-Brauchtum.

"Der Kommissar und der See" wird in Lindau gedreht

"Eine besondere Herausforderung (...) war das Gebot der Zünfte, ihre Kostüme nicht außerhalb eines bestimmten Zeitraumes im Jahr tragen zu dürfen. Die Regeln hierzu sind sehr streng", teilte das ZDF in den Produktionsnotizen mit.

Die Crew drehte den Film vor ziemlich genau einem Jahr, außerhalb der närrischen Jahreszeit. "Aus Respekt vor den alten Bräuchen entschied sich die Produktion deshalb für das Erfinden einer fiktiven Zunft, den sogenannten Schellengeistern, mit einem von der Kostümbildnerin selbst entworfenen, ebenfalls fiktiven Kostüm."

In der neuen Folge der ZDF-Serie geht es um den Tod einer Transfrau

Einige Vereine hätten dem Dreh offen gegenübergestanden und ihn fachkundig unterstützt, so das ZDF. "Zum Beispiel in der Unterweisung mit der Karbatsche, einer langen aus Lederriemen oder Hanfseilen geflochtenen Peitsche, die in Form einer Acht über dem Kopf geschwungen wird". In "Der Kommissar und der See - Narrenfreiheit" (Dienstag, 20.15 Uhr) geht es um den Tod einer Transfrau.