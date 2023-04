E-Carsharing startet in diesen sieben Allgäu-Kommunen

Anbieter Deer stammt aus Calw und will sein Konzept auch im Landkreis Lindau anbieten. In diesen Ortschaften im Allgäu gibt es bald schon Ladesäulen.

13.04.2023 | Stand: 08:43 Uhr

Die Firma Deer aus Calw hat gemeinsam mit den Bürgermeistern den offiziellen Start für das E-Carsharing-Projekt von sieben Kommunen im württembergischen Allgäu bekannt gegeben.

In diesen Kommunen gibt es bald E-Carsharing

Das Modell sieht vor, dass Deer in Wangen, Isny, Leutkirch, Kißlegg, Amtzell, Achberg und Argenbühl jeweils eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten installiert sowie ein batteriegetriebenes Carsharing-Auto bereitstellt. Die Kommunen müssen für den Stellplatz sorgen. „Die Vernetzung untereinander, die macht’s“, sagte Tobias Walch, Bürgermeister von Achberg.

Deer hat das Modell vor Kurzem den Westallgäuer Bürgermeistern vorgestellt. Einige Kommunen haben bereits Interesse bekundet. Dazu gehören Grünenbach und Hergatz, Der Gemeinderat Scheidegg wird sich in seiner Sitzung am nächsten Mittwoch ebenfalls mit dem Thema befassen. Und auch der Röthenbacher Bürgermeister Stephan Höß kündigte vergangene Woche im Gemeinderat an, dass das Thema bald auf der Tagesordnung stehen werde.

Die Verträge zwischen Deer und den sieben Städten und Gemeinden im württembergischen Allgäu sind unterschrieben. Bis die ersten Autos zur Verfügung stehen, dauert es jedoch noch ein bisschen. Erst im Herbst dieses Jahres dürfte es nach Auskunft von Deer soweit sein. Bis dahin müssen beispielsweise noch Leitungen verlegt werden.

Wie das Konzept aussieht

Das Unternehmen Deer bietet One-Way-Fahrten an. Man kann ein Auto also im Ort leihen und es an einem anderen Standort des Unternehmens wieder abstellen. 40 Prozent der Fahrten entfallen laut Epple darauf. Das Unternehmen stellt Elektroautos und eine Ladesäule mit zwei Zapfstellen. Eine davon ist für Fahrzeuge des Unternehmens reserviert, an der zweiten kann jeder sein E-Auto aufladen. Die Gemeinde wiederum muss zwei Parkplätze stellen und für die Erd- und Fundamentarbeiten aufkommen. Epple bezifferte diese Kosten auf 5000 Euro. Den Unterhalt der Fahrzeuge, den Betrieb der Ladesäulen und die Abrechnung übernimmt Deer.