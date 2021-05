2014 haben Gundula und Ludwig Sontheim eine ungewöhnliche Idee umgesetzt: Sie eröffneten bei Maierhöfen eine Sennalp. Nach sieben Jahren ziehen sie Bilanz.

19.05.2021 | Stand: 13:02 Uhr

Vor einer Woche sind die Kühe gekommen – und das bedeutet für Gundula Sontheim wieder: verdammt früh aufstehen. Sie startet in ihren achten Sommer als Sennerin und Gastgeberin auf der Bergwies-Alp bei Maierhöfen. 2014 hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig Sontheim einen Traum erfüllt. Die beiden pachteten 16 Hektar Bergweiden am Fuße der Kugel, bauten einen alten Stall in eine Alphütte samt Käseküche und gemütlicher Gaststube um und legten los.