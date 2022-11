Andrea Rudolf hat mit 15 durch einen Feuerwerkskörper ein Auge verloren. Jahrelang schaute sie nicht in den Spiegel. Wie sie ihr Leben umgekrempelt hat.

01.11.2022 | Stand: 14:05 Uhr

Als Andrea Rudolf auf die Bühne tritt, wird es still. Sie atmet tief durch – dann erzählt sie ihre Geschichte. Nach vier Minuten ist ihr Vortrag vorbei, das Publikum schenkt ihr tosenden Applaus. Am Ende gewinnt sie für ihre Rede einen Preis. Die 31-Jährige macht anderen Mut. Kaum vorstellbar, dass sie selbst vor nicht allzu langer Zeit am Boden war. Begonnen hat alles mit einem Unfall, bei dem ihr linkes Auge zerstört wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.