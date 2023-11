Polizei erwischt 27-Jährigen mit einem Kilo Kokain im Auto

Der Polizei fällt an der A96 am Grenzübergang bei Lindau ein 27-Jähriger auf. Bei der Kontrolle bestätigt sich ihr Verdacht.

29.11.2023 | Stand: 15:22 Uhr

Etwa ein Kilogramm Kokain hat die Grenzpolizei in Lindau an der Grenze zu Österreich entdeckt. Die Beamten kontrollierten am Mittwochnachmittag das Auto eines 27-Jährigen, der gerade aus Österreich gekommen war. Der Mann saß alleine im Wagen.

Die Polizisten fanden bei der Kontrolle an der A96 heraus, dass gegen den 27-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen. Sie brachten daher den Fahrer und das Fahrzeug zur Dienststelle der Grenzpolizei nach Lindau.

Polizei findet bei Kontrolle etwa ein Kilo Kokain in Auto

An der Polizeistation nahmen die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Sie fanden darin einen versteckten Beutel, in dem sich insgesamt rund ein Kilogramm Kokain befand. Die Polizei stellte daraufhin das Auto und die Drogen sicher. Sie nahm den 27-Jährigen vorläufig fest.

27-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft in Kempten

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten am Mittwoch dem Haftrichter beim Kemptener Amtsgericht vorgeführt. Die Polizisten brachten den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Der 27-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Lindauer Kriminalpolizei ermittelt.

