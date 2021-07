Ein Kunstprojekt will Grenzen im Westallgäu wieder vergessen machen

Die Idee „Bindestrich“, die 2010 mit Skulpturen, Installationen, Musik und Licht Scheffau und Thal verband, erfährt eine Neuauflage. Welches Instrument eine Rolle spielt.

In Zeiten, da eine Pandemie den Menschen Kontaktverbote auferlegt, da Reisen erschwert sind und Staatsgrenzen nach einem Vierteljahrhundert plötzlich wieder kontrolliert werden – wie soll da Begegnung gelingen? Im Westallgäu machte Corona die Grenzen zum benachbarten Vorarlberg schmerzhaft spürbar. Im Rothachtal wollen ein Kunstweg und ein Klangband aus Orgelpfeifen im August die Trennung überwinden. Die Aktion knüpft an das Projekt „Bindestrich“ an, das 2010 die Grenzgemeinden Scheidegg-Scheffau und Sulzberg-Thal einander näher brachte. Den damals entstandenen Verbindungen konnte das Virus nichts anhaben.