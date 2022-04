In Oberreute soll ein "Sinnraum" entstehen - was es damit auf sich hat

Bürger gründen einen „Kapelle-Verein“, um einen besonderen Ort zu schaffen. Die Tür soll aber Menschen aller Glaubensrichtungen offen stehen.

17.04.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Von unten schaut der Hügel recht unscheinbar aus. Der Weg nach oben aber gibt den Blick frei auf die noch leicht mit Schnee bedeckten Berge, auf den Ortskern von Oberreute und die gegenüberliegende teilweise mit Wald gesäumte Hügelkette. Hier oben wollen Bürger und Bürgerinnen aus Oberreute einen sogenannten Sinnraum bauen. Der erste Entwurf zeigt ein kleines Gebäude mit geschwungenem Dach, der Eingang spannt sich nach oben in der Form eines Dreieckes auf, Glas und Schindeln an den Oberflächen.

Die Idee für einen solchen Ort hatte Friedhold Schneider, früherer Kreisbrandrat im Landkreis Lindau, schon lange im Kopf. „Oberreute hat als einzige Gemeinde im Landkreis keine Kapelle“, sagt Schneider. Gemeinsam mit anderen Oberreuter Bürgerinnen und Bürger hat er nun einen Verein gegründet, den Kappele Verein Oberreute.

Eine Kapelle wollen Schneider, Vorsitzender des neuen Vereins, und seine Mitstreiter trotzdem nicht bauen. „Uns ist wichtig, dass es überkonfessionell ist“, betont Scheider. Es soll ein Ort für alle Menschen sein, und ein Ort, an dem die Tür immer offen steht. „Ein Kraftort für die Seele“ soll der Sinnraum im besten Fall sein, wünscht sich Schneider. Ob man sich in dem Raum für ein Gebet zurückzieht, eine kirchliche Taufe feiert, meditiert oder nur die Stille genießt, ist jedem selbst überlassen. „Jeder soll den Ort so nutzen, wie er will“, sagt Schneider.

Baukosten für den Sinnraum liegen bei etwa 150.000 Euro

Mit rund 150.000 Euro an Baukosten rechnen er und die anderen Initiatoren. Träger des Projekts ist die Gemeinde. Doch entwerfen, bauen und gestalten sollen ihn alle Bürgerinnen und Bürger, sagt Schneider. So ist geplant, dass auch Frauen und Männer aus Oberreute beim Bau mitanpacken. Nicht nur über private Spenden auch über Zuschüsse soll das Projekt finanziert werden. Auf rund 50 Prozent Förderung hofft der Verein hier.

Dieser Entwurf von Sina Graner zeigt, wie der Sinnraum in Oberreute einmal aussehen soll. Bild: Sina Graner (Darstellung)

Etwa zehn mögliche Standorte hatten die Initiatoren ins Auge gefasst. „Es waren andere dabei, die zunächst passender erschienen“, berichtet Jörg Gottfreund, Polizist im Ruhestand und zweiter Vorsitzender des Kappele-Vereins. Dass der kleine Hügel im Ortsteil Beule, ein sogenannter Drumlin (in der letzten Eiszeit vom Gletscher geformte Erhebung), genannt „Höße-Bihl“ dann doch das Rennen gemacht hat, hat mehrere Gründe: „Man hat den Blick auf das Ort und die Berge und es ist fußläufig zu erreichen“, zählt Gottfreund einige auf.

Zudem könne man nach einem Besuch im Sinnraum noch zum nahegelegenen Waldbaden oder eine größere Runde über die umliegenden Hügel wandern, etwa Richtung Simmerberg. Ein gekiester Weg in Kinderwagenbreite mit ein paar Stufen soll an der Westseite des Drumlins zum Sinnraum führen. Grundstückseigentümer des Geländes ist die ortsansässige Firma Behmann.

Der Sinnraum steht für alle Konfessionen offen

Von der Resonanz auf ihr Projekt sind die beiden Vorsitzenden positiv überrascht. „Wir haben viel Zustimmung bekommen, vor allem weil der Ort für alle Konfessionen offen sein soll“, sagt Gottfreund.

Dies soll sich auch in der Architektur zeigen. Im ersten Entwurf erinnert der Sinnraum zwar ein kleines bisschen an eine Kapelle, doch nicht nur. Verschiedene religiöse und spirituelle Formen und Symbole hat Sina Graner in ihren ersten Entwurf eingearbeitet. In Stein gemeißelt ist freilich noch nichts. „Das ist ein erster Entwurf, damit man sich etwas drunter vorstellen kann“, sagt die 37-Jährige. Gemeinsam mit Klaus Rädler wird sie sich um die Planung kümmern. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger können noch Vorschläge einbringen.

Für den ersten Entwurf hat sich Sina Graner mit Gotteshäusern und spirituellen Orten auf der ganzen Welt beschäftigt. „Dabei fällt auf, dass die meisten Richtung Osten ausgerichtet sind.“ Auch die geometrischen Formen – das Dreieck, das Quadrat und den Kreis – hat sie ganz bewusst in ihren Entwurf mit eingearbeitet. „In dem Baukörper verschmelzen alle drei Formen miteinander“, beschreibt Graner.

Heimische Materialien und Crowdfunding

Bei den Materialien will sie vor allem auf Heimisches setzen. So soll etwa mit Weißtanne, aber auch Nagelfluh gearbeitet werden. „Das passt sehr gut, da sich im Untergrund vermutlich auch Nagelfluh befindet.“ Eine Idee ist etwa, den Boden aus diesem für die Region typischen Konglomerat-Gestein zu gestalten.

Ab Mai wollen die Organisatoren Spenden sammeln und neue Mitglieder für ihren Kappele-Verein gewinnen. Es soll zudem eine Crowdfunding-Aktion geben. Geplanter Beginn des Baus ist nächstes Jahr. Eines ist für Schneider allerdings klar: „Wir fangen erst an, wenn die Finanzierung gesichert ist.“

Das bedeuten die Symbole im Sinnraum in Oberreute

Die geometrischen Formen – Dreieck, Quadrat und Kreis – hat Sina Graner in ihren ersten Entwurf für den Sinnraum eingebaut. Die 37-Jährige hat Architektur studiert, kommt aus Oberreute und plant und entwickelt mit ihrem Büro „Gipfelstürmer design & living“ vor allem Gestaltungen für Innenräume. Auch das Bushäuschen in Oberreute an der B308 stammt aus ihrer Feder.