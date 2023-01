Eine der letzten ihrer Art: die Veith Allgäuer Bergstrumpf Manufaktur in Isny

Die Veith Allgäuer Bergstrumpf Manufaktur in Isny ist eine der letzten ihrer Art. Wie ihr Socken gefertigt werden und warum der Seniorchef auf ein Wunder hofft.

Von Jeanette Löschberger

14.01.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Rakatakatak – die Sockenstrickmaschinen geben den Rhythmus vor beim Betreten der Veith Allgäuer Bergstrumpf Manufaktur in Isny. In mehreren Reihen stehen die komplexen Sockenstrickmaschinen in der kleinen Halle, rattern und fertigen rund 770 Paar Socken pro Woche für Trekking, Bergsteigen, Jagd und Tracht. Der Kunde des Fabrikverkaufs steht gleich mitten im Geschehen und kann sehen, wie viele Stationen eine Qualitätssocke durchläuft, bevor sie in den Verkauf geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.