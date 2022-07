Eine Gemeinde, drei Feuerwehren, drei neue Fahrzeuge

Bisher hatten alle Wehren der Gemeinde Sigmarszell ähnliche Fahrzeuge, das wird sich ändern. Künftig sollen sich die Autos ergänzen.

28.07.2022 | Stand: 07:50 Uhr

Drei Feuerwehren gibt es in der Gemeinde Sigmarszell und alle drei haben einen ähnlichen Fahrzeugpark: jeweils ein Löschgruppenfahrzeug und einen Mannschaftstransportwagen. Das soll sich ändern. Die Gemeinde will bei Ersatzbeschaffungen darauf achten, dass sich die Fahrzeuge der drei Wehren in ihren Einsatzmöglichkeiten ergänzen. Dies sieht das neue Fahrzeugkonzept vor, das der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat.

„Wir haben ein sehr heterogenes Gemeindegebiet“, erklärte Bürgermeister Jörg Agthe, „jede Gemarkung hat ihre Besonderheit“: hier die Leiblach mit der entsprechenden Hochwassergefahr, dort viele vereinzelte Gehöfte, zudem die Nachbarschaft zu Österreich und das größte Straßennetz im Landkreis gemessen an der Einwohnerzahl. Der derzeitige Fahrzeugbestand habe hingegen dreimal dieselbe Struktur, was alarmierungstechnisch nicht sinnvoll sei.

Neues Löschfahrzeug für Sigmarszell

Mit einer veränderten Ausstattung sollen sich die drei Feuerwehren gegenseitig besser unterstützen können, damit das jeweils geeignetste Gerät am Einsatzort zur Verfügung steht. Das neue Fahrzeugkonzept sei auf ein gutes Miteinander der drei Feuerwehren bei Übungen und Einsätzen ausgerichtet. Es wurde laut Agthe in vier gemeinsamen Sitzungen der Feuerwehrkommandanten und in Abstimmung mit der Kreisbrandinspektion erarbeitet. Auch die Regierung von Schwaben sei involviert gewesen und habe das Konzept für geeignet und förderfähig erklärt. Konkret steht in in jeder der drei Feuerwehren eine Ersatzbeschaffung an. Am dringlichsten ist nach Angaben von Bürgermeister Agthe ein Ersatz für den 23 Jahre alten Mannschaftstransportwagen (MTW) in Bösenreutin. Statt eines MTW soll die Wehr in den Jahren 2024/25 einen Gerätewagen Logistik GW-L1 bekommen, der mit verschiedenen Modulen bestückt werden kann.

Etwa ein Jahr später soll die Freiwillige Feuerwehr Sigmarszell ein neues Löschgruppenfahrzeug bekommen, nämlich ein LF 20 mit einem Tank für 2000 Liter Wasser. Damit könne die FFW Sigmarszell beide Richtungen des Gemeindegebiets abdecken und schnell für Löschwasser sorgen, erklärte Agthe. Bisher hatte die Sigmarszeller Wehr ein 26 Jahre altes LF 8/6, das aber vor kurzem ausgebrannt ist (wir berichteten). Das Fahrzeugkonzept mit der Ersatzbeschaffung war allerdings schon vorher erarbeitet worden. Die Lieferzeit des neuen Autos beträgt nach Angaben von Agthe etwa drei Jahre.

Neues Fahrzeug und neues Feuerwehrhaus in Niederstaufen

Dass die Feuerwehr Sigmarszell derzeit trotz des Fahrzeugsbrands ein Löschfahrzeug zur Verfügung hat, ist der Feuerwehr im österreichischen Lauterach zu verdanken: Von ihr bekamen die Sigmarszeller ein bereits außer Dienst gestelltes TLF 3000 als Leihgabe – „kostenlos und ohne zeitliches Limit“, wie Agthe berichtet. Die Gemeinde werde sich dafür erkenntlich zeigen: „Wir werden die Feuerwehr Lauterach auf ein Grillfest einladen“, kündigte Bürgermeister Agthe an.

Die Freiwillige Feuerwehr Niederstaufen soll schließlich im Jahr 2027 einen Ersatz für ihr LF 8/6 aus dem Jahr 1996 erhalten, nämlich ein LF 20 KAT-S. Es werde, wie Agthe sagte, der großen Fläche Niederstaufens und den damit verbundenen Anforderungen an die Löschwasserversorgung gerecht. Es könne dann auch gleich in das neue Feuerwehrhaus einquartiert werden, das die Gemeinde in Niederstaufen bauen will.

Dieses Fahrzeugkonzept sei unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung in den nächsten 20 bis 25 Jahren tragfähig, erklärte Agthe. Die Gemeinderätinnen und -räte sahen dies ebenso und beschlossen einstimmig, dieses Konzept umzusetzen. Die finanziellen Mittel dazu sollen im Rahmen der Haushaltsplanung für die jeweiligen Jahre vorgesehen werden. Wegen der langen Lieferzeiten soll die Ausschreibung schon jetzt vorbereitet werden.

Zwei weitere Feuerwehrthemen beschäftigten den Gemeinderat von Sigmarszell. Zum einen beschloss das Gremium mehrheitlich, den Zuschuss zu Generalversammlungen der drei gemeindlichen Feuerwehren auf 20 Euro pro Person anzuheben. Zum anderen gibt die Gemeinde künftig für die Ausrichtung eines Richtfestes einen Zuschuss von 1500 Euro und für die Ausrichtung einer Feuerwehrhaus-Einweihung 2500 Euro. Auch diese Sätze gelten einheitlich für die drei Feuerwehren Niederstaufen, Sigmarszell und Bösenreutin.