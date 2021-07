Es gehört zu den ältesten Gebäuden in Wohmbrechts und ist stark vom Holzwurm befallen. Ein Experte hat das Bodenmüller-Haus begutachtet und rät zum Abriss.

06.07.2021 | Stand: 18:19 Uhr

Wohl schon in den nächsten Monaten dürfte der Hergatzer Gemeinderat den Beschluss zum Abriss des Bodenmüller-Hauses in Wohmbrechts treffen. Das kündigte Bürgermeister Oliver-Kersten Raab nach einem Vortrag des Gutachters Dr. Klaus Pilz an. Der listete die Schäden und Mängel an dem Holzgebäude minutenlang auf und empfahl am Ende den Rückbau. Denn: Die Kosten für die Ertüchtigung „übersteigen die eines vergleichbaren Neubaus bei weitem.“