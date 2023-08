Weder vor noch zurück: E-Biker fahren sich am Pfänder fest

Weil zwei Radler in unwegsamen Gelände nicht mehr weiter wissen, muss ihnen die Bergrettung Bregenz aus ihrer misslichen Lage helfen. Wer die Kosten trägt.

18.08.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Der Alarm platzte mitten in das Feuerwehrfest in Scheidegg. Zwei E-Biker hatten sich in einem Waldgebiet festgefahren, kamen offenbar nicht mehr vor und zurück und alarmierten deshalb per Handy die Rettungskräfte. „Gerettet“ wurden sie schließlich von der Bergrettung Bregenz – allerdings an einer ganz anderen Stelle, als die beiden Biker sich selber vermuteten.

