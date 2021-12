Eishockey-Turnier in Lindenberg trotz Corona - "Nicht zwei Jahre in Folge ausfallen lassen“

Der Kunsteisförderverein reduziert das Hobbyturnier um den Westallgäu-Cup in Lindenberg wegen der Coronakrise auf das Nötigste. So sieht das Konzept aus.

03.12.2021 | Stand: 10:51 Uhr

Der Spielplan ist gestrafft, alles auf das Minimum reduziert. So richtet der Kunsteisförderverein am 3. und 4. Dezember in Lindenberg die 22. Auflage des Hobbyturniers um den Westallgäu-Cup aus. „Wir wollten es nicht zwei Jahre in Folge ausfallen lassen“, sagt Organisator Ralf Maidel.

Um der Corona-Lage und den damit verbundenen Auflagen gerecht zu werden, haben er und seine Mitstreiter das Turnier von acht auf sechs Mannschaften verschlankt und durch einen neuen Modus entzerrt. Die Gruppe A trägt alle Partien am Freitagabend aus, die Gruppe B tut dies am Samstagvormittag. „So sind immer nur drei Teams gleichzeitig am Eisplatz“, sagt Maidel. Auf Platzierungsspiele wird verzichtet – es gibt lediglich am Samstag ab 12.30 Uhr das große Finale der beiden Gruppensieger. „Wir beschränken uns rein auf das Sportliche, es gibt kein Zelt und kein Drumherum“, sagt Maidel.

Lindenberg Chiefs sind Titelverteidiger

Am Turnier nehmen ausschließlich Teams teil, die regelmäßig auf dem Eisplatz trainieren. Titelverteidiger sind die Lindenberg Chiefs, die die bislang letzte Auflage im Dezember 2019 gewonnen haben und bereits 17 Mal im Endspiel waren.

Rund um das Turnier gilt 2G-Plus „für alles und jeden auf dem Eisplatz“, sagt Maidel. Also für Zuschauer ebenso wie für Spieler.

Der Spielplan ist so gestrickt, dass die Eisdisco am Freitag (17.30 Uhr bis 19 Uhr) ebenso stattfinden kann wie der Publikumslauf am Samstag (14 bis 16 Uhr).

Spielplan Gruppe A

Freitag, 19.30 Uhr: Lindenberg Chiefs – Liebherr Jets (Lindenberg)

Lindenberg Chiefs – Liebherr Jets (Lindenberg) Freitag, 20.25 Uhr: Liebherr Jets – Jägerweiher Sharks (Bodnegg)

Liebherr Jets – Jägerweiher Sharks (Bodnegg) Freitag, 21.25 Uhr: Jägerweiher Sharks – Lindenberg Chiefs

Spielplan Gruppe B

Samstag, 9 Uhr: Weiher Wings (Immenstaad) – MTU Friedrichshafen

Weiher Wings (Immenstaad) – MTU Friedrichshafen Samstag, 9.55 Uhr: MTU Friedrichshafen – ZF Friedrichshafen

MTU Friedrichshafen – ZF Friedrichshafen Samstag, 10.55 Uhr: ZF Friedrichshafen – Weiher Wings

Finale

Samstag, 12.30 Uhr: Sieger Gruppe A – Sieger Gruppe B

Lesen Sie auch