Eisschnitzer in der Stadt: Das ist beim Winterfest in Lindenberg geboten

Beim Lindenberger Winterfest am 28. Januar zeigen mehr als ein Dutzend Eiskünstler ihr Können. Einkaufen ist länger möglich. Wie die Besucher mitmachen können.

Egal, ob es schneit und wie viel Schnee bis dahin liegt: Das Lindenberger Winterfest kehrt zurück. 13 Eisschnitzer zeigen am 28. Januar 2023 ihr Können. Zudem gibt es einen langen Einkaufssamstag, Livemusik und abends eine Party.

Wann findet das Lindenberger Winterfest statt?

Das Winterfest findet immer am letzten Samstag im Januar statt. Das ist diesmal der 28. Januar. Ab 10 Uhr gestalten Eiskünstler an 13 Standorten ihre Skulpturen. Bei einem Stadtbummel am langen Einkaufssamstag (bis 16 Uhr) haben die Besucher die Möglichkeit, den Eisschnitzerinnen über die Schulter zu schauen und alle Kunstwerke von der Entstehung an zu besichtigen. „Es bleibt spannend, welche Motive sich die Kreativköpfe heuer für das Winterfest ausgedacht haben“, sagt Citymanager Sascha Schmid.

Wo sind die Eisschnitzer bei der Arbeit zu sehen?

Die Eisschnitzer zeigen ihr Handwerk an 13 Standorten: vor acht Geschäften, an drei Gaststätten am Jugendhaus und beim Hutmuseum. Ihre Motive fertigen sie jeweils aus 120 Kilogramm schweren Eisblöcken.

Buch Netzer

Schuhhaus Karg

Mode Bufler

Intersport Haisermann

Lieblingsmode

Reformhaus Stibi

Micktec

Betten Specht

Musikcafé Notausgang

Kura Kura

Lindenberger Hof

Jugendhaus "Alter Bahnhof"

Deutsches Hutmuseum

Wie wird der beste Eiskünstler ermittelt?

Es gibt einen Publikumspreis. Die Besucher des Winterfestes können ihren Favoriten an den jeweiligen Betrieben bewerten. Der Sieger wird gegen 17 Uhr gekürt. Beim letzten Winterfest 2020 gewann Hartmut Schmid aus Röthenbach. Der Steinmetz und Bildhauer hatte das „Notausgang“-Logo gefertigt – einen Raben.

Gibt es wieder einen Schneemann-Wettbewerb für Jedermann?

Ja. Die Stadt plant einen Skulpturen- und Schneemannwettbewerb für die ganze Familie im Stadtpark. Er soll um 11 Uhr beginnen. Eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Utensilien zur Figurengestaltung müssen selbst mitgebracht werden. Die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr angesetzt. Allerdings: Der Wettbewerb findet nur bei guter Schneelage statt.

Was ist sonst noch geboten beim Lindenberger Winterfest?

Zusätzlich zum langen Einkaufssamstag gibt es einen kleinen Wintermarkt im Stadtpark. Die Bewirtung dort übernehmen das Jugendhaus und der Lindenberger Hof.

Wo und wann steigt die Party?

Am Abend ab 17.30 Uhr heizt die Guggenmusik Wuchzenhofen mit einem Liveauftritt den Besuchern im Stadtpark ein. Anschließend steigt dort ab 18 Uhr eine Winterparty – unabhängig davon, ob und wie viel Schnee es gibt.

Wo gibt es Parkplätze beim Winterfest?

Für die Besucher des Winterfestes steht die städtische Tiefgarage unter dem Einkaufszentrum (Lindenberg Passage) bis 20 Uhr kostenlos zur Verfügung.

Seit wann gibt es das Winterfest in Lindenberg?

Die Premiere war 2010. Die Veranstaltung fand danach jedes Jahr statt – bis die Stadt sie 2018 zum ersten und bisher einzigen Mal aufgrund des Wetters hatte absagen müssen. 2019 und 2020 fand das Winterfest wieder statt. 2021 und 2022 fiel es aufgrund der Corona-Pandemie aus.

