Allgäuer Eisschwimmer Paul Bieber kehrt als Weltmeister zurück

Paul Bieber aus Röthenbach kehrt als Weltmeister und Vizeweltmeister aus Slowenien zurück. Was ihn geärgert hat und wieso er 50 Meter zu viel geschwommen ist.

31.01.2023 | Stand: 09:49 Uhr

Erst Weltmeister, dann Vizeweltmeister: Für Paul Bieber lief es bei der WM der Winterschwimmer in Bled (Slowenien) so richtig rund. Dementsprechend positiv fällt die Bilanz des 38-Jährigen aus Röthenbach aus.

„Ich bin sehr zufrieden. Vor einem Monat war ja noch nicht einmal sicher, ob ich überhaupt noch Wettkämpfe schwimmen kann“, sagt Bieber und fügt grinsend hinzu: „Es hätte nur noch zwei bis drei Grad kälter sein können. Dann wäre es lustig geworden und meine Chancen wären noch größer gewesen.“

Winterschwimmen: Paul Bieber wird Weltmeister über 1000 Meter Freistil

Der mehrfache Deutsche Meister und Rekordhalter im Eisschwimmen vom Team Allgäuer Alpenwasser/Outdooractive fuhr den ersten WM-Titel seiner Karriere gleich am ersten Wettkampftag ein. Bei 5,8 Grad Wassertemperatur schwamm er die 1000 Meter Freistil in nur 15:58,2 Minuten – und kürte sich zum Weltmeister in seiner Altersklasse.

Dabei lief das Rennen nicht ganz optimal. „Ich bin die ersten 200 Meter nach dem Start eigentlich gut weg gekommen. Allerdings kamen alle Schwimmer kurz vor der Boje wieder zusammen. Nachdem ich dann noch einen Tritt in die Magengrube bekommen habe, musste ich die erste Gruppe leider ziehen lassen“, schildert er. Sonst wäre auch definitiv mehr drin gewesen als der siebte Platz in der Gesamtwertung aller Altersklassen.

Am zweiten Wettkampftag verpasste Bieber über 25 Meter Schmetterling die Bronzemedaille nur um ein Hundertstel. „Sowas ist natürlich ärgerlich. Aber ich habe mein Bestes gegeben – und es hat am Ende eben nicht gereicht. Da bringt auch kein Rumgejammere was. So ist eben der Sport. Manchmal tut’s halt weh“, fasst der Röthenbacher zusammen.

Kampfrichter verzählen sich: Paul Bieber schwimmt 50 Meter zu viel

Über 100 Meter Brust war auch nur der sechste Platz für den früheren Sportholzfäller drin. Zum dritten Rennen des Tages über 200 Meter Freistil trat der erfahrene Eisschwimmer nicht an, da er seine Kräfte für den letzten Wettkampftag schonen wollte.

Und diese Taktik ging auch genau auf. Am dritten Tag konnte sich Bieber über 450 Meter Freistil den Vizeweltmeistertitel in seiner Altersklasse sichern (6:51,57 Minuten). Dabei schwamm Bieber sogar 50 Meter zu viel, da die Kampfrichter sich verzählten. Nach einer kurzen Diskussion mit der Rennleitung wurde die letzte Zwischenzeit dann aber gewertet.

Zwei weitere Ergebnisse rundeten seinen Auftritt ab: Vierter wurde er über 100 Meter Freistil und Sechster über 50 Meter Brust. Eine Ausbeute, mit der er angesichts der internationalen Konkurrenz zufrieden ist. „Klar war von vorneherein, dass ich mich gegen die ganzen Sprint- und Pool-Spezialisten nicht durchsetzen kann. Nach den 1000 Metern am ersten Tag schwanden zudem die Kräfte. Aber umso länger die Rennen, desto größer sind meine Chancen.“

Sein Trainer Michael Jeschke aus Wasserburg konnte sich ebenfalls einen Titel sichern: Er wurde Weltmeister über 450 Meter Freistil in seiner Altersklasse. Zudem brachte er zwei Bronzemedaillen mit zurück an den Bodensee (25 Meter Schmetterling, 100 Meter Brust).