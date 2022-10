Der Gemeinderat Hergatz beschließt eine Regelung für den Fall, dass es in der Kita eine Notbetreuung gibt. Zudem erhalten Eltern bei Ausfällen ihr Geld zurück.

12.10.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Bereits in der September-Sitzung des Hergatzer Gemeinderats war die Notbetreuung in der Kindertagesstätte St. Gallus in Maria-Thann ein Thema. Personalausfälle hatten in den vergangenen Monaten mehrfach dazu geführt, dass Eltern ihre Kinder nur zeitweise oder gar nicht in die Einrichtung bringen konnten. Sie forderten daraufhin eine Rückerstattung der bezahlten Beiträge. Dem hat der Gemeinderat jetzt, nach umfangreicher Diskussion, zugestimmt.

