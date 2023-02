"Enkeltauglich leben": Westallgäuer testen, wie sie ihr Handeln verbessern können

Zehn Männer und Frauen haben in Heimenkirch am Spiel „Enkeltauglich leben“ teilgenommen. Welche Aktionen sie umgesetzt haben und wie ihre Erfahrungen wirken.

24.02.2023 | Stand: 09:39 Uhr

Beim zweiten Anlauf hat es geklappt: Zehn Frauen und Männer aus dem bayerischen und württembergischen Westallgäu haben beim Spiel „Enkeltauglich leben“ ausprobiert, wie sie ihr Handeln zum Positiven verändern könnten – für sich selbst, folgende Generationen und die Umwelt.

Initiiert hatte den Kurs die Gruppe „Gemeinwohlökonomie Lindau Westallgäu“, veranstaltet wurde er von Gemeinde und Energieteam Heimenkirch. Beim geplanten Start im Frühjahr 2022 bildete sich keine stabile Gruppe, schildert Koordinatorin Carmen Hügemann. „Darum haben wir beschlossen, einen neuen Anlauf im Herbst zu unternehmen.“ Tatsächlich fanden sich dazu zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Heimenkirch, Hergatz, Weiler und Wangen im Alter zwischen 25 und 60 Jahren. Monatlich trafen sie sich in Heimenkirch.

"Größter Mehrwert" liegt im persönlichen Austausch

Unter Leitung von Michaela Schaible aus Weiler befasste sich die Gruppe jedes Mal mit einem anderen thematischen Schwerpunkt aus den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Demokratie und Menschenwürde. „Jeder Teilnehmer nahm sich bis zum nächsten Treffen eine Aktion vor, um etwas zum Besseren zu bewegen“, erklärt Carmen Hügemann. Jemand habe beispielsweise zu einem nachhaltigen Mobilfunkanbieter gewechselt, ein anderer beim Bürgermeister von Wangen in Sachen Fahrradstraße vorgesprochen. Eine Spendenaktion der Dualen Hochschule Friedrichshafen sei wiederbelebt worden, und einen Besuch beim Repair-Café in Oberreute hat es gegeben. Vertiefte Recherchen hätten wichtige Informationen zu Themen wie Zivilcourage oder Zuckerkonsum erbracht.

Der „größte Mehrwert“ des Spiels bestand nach Einschätzung von Carmen Hügemann im persönlichen Austausch der teilnehmenden Frauen und Männer. „Wir haben über Nachhaltigkeit im Familienleben diskutiert, und jemand erzählte von einem Selbstexperiment, bei dem nur zwei Zimmer der Wohnung genutzt wurden um herauszufinden, wie es sich in einem Tiny House lebt.“ Solche Schilderungen mündeten in angeregte Diskussionen. „Das war besonders spannend über die Generationen hinweg.“

Veränderungen im Alltag der Teilnehmer

Nach Überzeugung der Koordinatorin hat sich im alltäglichen Leben aller Mitspielenden etwas verändert. Außerdem hätten die Kontakte schon weitere Früchte getragen: Ein teilnehmender Lehrer etwa lud zwei jüngere Teilnehmerinnen ein, bei einer Fair-Trade-Veranstaltung an einer Schule in Wangen einen Impulseinstieg zu gestalten. Und andere Teilnehmerinnen, die unabhängig voneinander geplant hatten, zur Messe für Bio-Lebensmittel nach Nürnberg zu fahren, bildeten spontan eine Fahrgemeinschaft. Laut Carmen Hügemann entstanden in der Gruppe auch Ideen für die Verknüpfung der ehrenamtlichen Aktivitäten der Teilnehmer. „Die Gruppe plant, in Kontakt zu bleiben.“

Gemeinden, Vereine oder Organisationen können das Spiel „Enkeltauglich leben“ veranstalten. Kontakt per E-Mail: lindau-westallgaeu@ecogood.org