3000 Gummienten stürzen die Hausbachklamm in Weiler hinab

Nach vierjähriger Pause gibt es wieder ein Entenrennen in Weiler. Was bei der Veranstaltung Ende Juli geplant ist.

04.07.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Das Hausbachwasser wird am 31. Juli kaum zu sehen sein vor lauter gelber Enten: Nach vierjähriger Pause geht wieder eine Entenrennen in Weiler über die Bühne. Mehrere Dutzend große Firmen- und Vereinsenten werden ins Wasser gelassen, dazu 3000 kleine Plastiktierchen.

Das Entenrennen hat in der Vergangenheit viele Hundert Schaulustige angelockt. Immerhin kann sich jeder beteiligen und auf einen Gewinn hoffen: Die Hausbachflitzer als Veranstalter verkaufen Lose, die der Startnummer einer kleinen Ente entsprechen. Jedes Plastiktierchen wird eine Nummer tragen. Insgesamt 3000 Stück sollen am 31. Juli an der Schulbrücke in den Hausbach gekippt werden und sich dann auf den Weg hinunter machen bis zum Ziel an der Bildsteinbrücke.

Wann ist das Entenrennen 2022 in Weiler?

Start ist um 13.30 Uhr. „Rennlizenzen“, wie die Lose offiziell heißen, gibt es in der Bäckerei Wucher und im Gästeamt Weiler. Zudem verkaufen die Hausbachflitzer am Samstag, 9. Juli, welche an Infoständen beim Feneberg und der Bäckerei Mangold. Nach den kleinen werden mehrere Dutzend große Enten ins Rennen gehen. Sie gehören Firmen und Vereinen, die die Plastiktiere oft sehr aufwändig dekorieren. Start ist gegen 14.30 Uhr. Vereine oder Firmen, die noch keine Ente haben, können sich bei den Hausbachflitzern melden (www.hausbachflitzer.de).

Den Erlös des Rennens wollen die Hausbachflitzer wie in der Vergangenheit in Erhalt und Verschönerung der Hausbachklamm investieren. So hat der Verein in der Vergangenheit verschiedene Sitzmöglichkeiten geschaffen, beispielsweise die Drehbank am Gumpen oder die Herzbank im Rathauspark.

Das Rennen wird in das Hausbachfest eingebettet - das frühere Marktfest. Die Siegerehrung ist für den späteren Nachmittag geplant. Im Rahmenprogramm sorgt der Musikverein Weiler für musikalische Unterhaltung. Ab 19 Uhr spielt Ralf Felle auf dem Kirchplatz.

Lesen Sie auch