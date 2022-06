Entscheidungsspiel für Schlachters: Es geht um den Aufstieg

Der TSV Schlachters will mit dem dritten Sieg in Folge in die Bezirksliga aufsteigen. Am Samstag trifft die Mannschaft auf Ailingen.

Von Giuseppe Torremante

25.06.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Eine große Kulisse wird beim entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga am Samstag in Kressbronn (Anpfiff 17 Uhr) erwartet. Die TSG Ailingen rechnet mit mindestens 200 eigenen Anhägern, der TSV Schlachters mit 300. „Meine Mannschaft weiß, was sie zu tun hat und wird alles geben, um die eigenen Fans glücklich zu machen“, sagt TSV-Trainer Werner Weber.

