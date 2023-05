Entsteht in Weiler ein barrierefreies Ärtzehaus?

Die Hausarztgemeinschaft Westallgäu versucht seit einiger Zeit, barrierefreie Räume zu finden. Nun steht ein Neubau in der Nähe der jetzigen Praxis im Raum.

22.05.2023 | Stand: 05:22 Uhr

Zentrumsnah, barrierefrei und gut geplant – so stellt sich Hausarzt Dr. Karl Stuhler das perfekte Ärztehaus vor. Schon seit Längerem suchen er und seine Kollegen der Hausarztgemeinschaft Westallgäu neue Räumlichkeiten in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg. Fündig sind sie bisher nicht geworden. Daher steht nun ein Neubau in direkter Nähe ihrer bisherigen Niederlassung gegenüber des ehemaligen Bahnhofs im Raum. Den Weg hierfür hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung freigemacht.

