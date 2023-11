Geplanter Windpark bei Wangen: Fragen und Antworten zum Projekt

Bei Argenbühl könnten drei Anlagen entstehen. Bei einer Veranstaltung haben Verantwortliche die Bürger über das Vorhaben aufgeklärt – und Fragen zugelassen.

28.11.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Die Firma Res Deutschland, die im badischen Vörstetten sitzt, will drei Windkraftanlagen im Wald zwischen Siggen und Ratzenried entwickeln. Laut Landesanstalt für Umwelt gibt es dort genügend Wind. Bei der Argenbühler Einwohnerversammlung stellte das Unternehmen das Vorhaben vor. Das Interesse an dem Abend war groß. Etwa 210 Besucher verfolgten die rund dreieinhalbstündige Veranstaltung in der Turnhalle in Ratzenried.

