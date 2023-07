Erst Adventmarkt, dann Fußball: Das wird die neue Saison in der Kreisliga A

Die Kreisliga A startet am 20. August im Westallgäu mit einem Derby. Weshalb diesmal bis Mitte Dezember gespielt wird – und wieso es keine Relegation gibt.

Statistisch gesehen fallen in der Kreisliga A im Schnitt 4,2 Tore pro Spiel. Mehr als in der Bundesliga (3,2) und in der Champions League (2,9). Zudem verteilen die Schiedsrichter im Schnitt 4,6 Gelbe Karten und 0,3 Platzverweise pro Spiel. So war es zumindest in der vergangenen Saison.

Ob die neue Spielzeit mit ähnlichen Zahlen aufwarten wird oder sogar noch mehr Tore und Spektakel bietet? Darüber lässt sich nur spekulieren. Sicher ist jedoch, wie die neue Kreisliga A aussieht – und wie sie am 20. August startet. Denn der Verband hat nun endlich den Spielplan veröffentlicht.

TSV Röthenbach erwartet SV Neuravensburg am 1. Spieltag

Und die Saison beginnt gleich mit einem Westallgäu-Derby: Der FC Scheidegg erwartet zum Auftakt den TSV Stiefenhofen. Vergangene Runde trennten sich die beiden lange Zeit abstiegsgefährdeten Tabellennachbarn jeweils unentschieden (1:1 und 3:3). Ein Kracher ist auch das Heimspiel des TSV Röthenbach gegen Bezirksliga-Absteiger SV Neuravensburg.

Der FC Lindenberg muss am ersten Spieltag bei Aufsteiger SV Haslach antreten – wo sein früherer Stürmer Simon Stiller als Trainer an der Seitenlinie steht.

Der SV Eglofs steigt erst eine Woche später als der Rest ins Geschehen ein. In Absprache mit dem Gegner hat er das Auftaktspiel gegen die SG Kißlegg verlegt, da der Vizemeister wegen der Relegation eine verkürzte Sommerpause hatte. Eglofs startet somit am 27. August bei Aufsteiger Wuchzenhofen

Die Kreisliga A ist wieder von 15 auf 16 Mannschaften angewachsen. Das ist die vom WFV vorgeschriebene Sollstärke für diese Spielklasse im Hinblick auf die anstehende Änderung der Verbandsstruktur. Ab der Saison 2024/25 gibt es in Württemberg nicht mehr 16, sondern nur noch zwölf Bezirke. Der Verband reagiert so auf die sinkende Zahl der Fußballer und der gemeldeten Mannschaften.

Der Bezirk Bodensee bleibt dabei organisatorisch zwar unangetastet, doch die einzelnen Ligen müssen den landesweit einheitlichen Sollstärken angepasst werden: 16 Teams in der Bezirksliga, 16 Teams in der Kreisliga A, 14 Teams in der Kreisliga B.

Damit es möglichst wenig unerwartete Verschiebungen gibt, wird es in der Saison 2023/24 auf Bezirksebene auch keine Relegation geben. Das bedeutet: Nur der Meister steigt auf – und im Tabellenkeller gibt es nur Direktabsteiger. In der Kreisliga A dürften das erfahrungsgemäß einer bis drei sein.

Die Kreisliga A spielt an Ostern, Pfingsten und am Vatertag

Die Spiele finden in der Kreisliga A auch in dieser Saison in der Regel am Sonntag statt. Anpfiff ist um 15 Uhr. Nach der Zeitumstellung am 29. Oktober ist Spielbeginn bereits um 14.30 Uhr.

Auch mit Blick auf das frühere Saisonende wegen der EM 2024 wird bis zur Winterpause diesmal länger als sonst gespielt. Der 17. und letzte Spieltag im Kalenderjahr ist auf 10. Dezember angesetzt – das ist der Zweite Advent.

Das ist ungewöhnlich, dürfte wettertechnisch aber möglich sein. Im Dezember lag in der Region zuletzt kaum Schnee, zumindest die Kunstrasenplätze wären alle bespielbar gewesen. „Das Problem waren eher Februar und März“, bestätigt beispielsweise auch Spielleiter Sandro Haas vom SV Eglofs.

Die Rückrunde beginnt am 17. März. An Ostern wird wieder montags gespielt (1. April). Der Feiertag Christi Himmelfahrt (Donnerstag) ist ein regulärer Spieltag (9. Mai). An Pfingsten wird auch gespielt – allerdings am Samstag (18. Mai). Der letzte Spieltag ist am 1. Juni.

Die Relegation wird – wie bereits erwähnt – diesmal ausgesetzt.

Vier der 16 Mannschaften sind neu in die Kreisliga A gekommen. Aus der Bezirksliga sind das die Absteiger SV Neuravensburg und SV Beuren. Letzterer hat sich mit der TSG Rohrdorf zur SG Beuren/Rohrdorf zusammengeschlossen. Aufgestiegen sind der SV Haslach und FC Wuchzenhofen.

