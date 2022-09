Es wird teurer: So viel kostet das Bier beim Oktoberfest in Weiler

Die Post-Brauerei hat ein spezielles Bier gebraut. Welche Preise die Fußballer aufrufen und wieso eine Firma das Festzelt einen Abend lang für sich allein hat.

08.09.2022 | Stand: 19:49 Uhr

Es ist dunkler, kräftiger und malziger als ein herkömmliches Bier. Man könnte auch sagen: süffiger. Insofern passt es bestens in ein Festzelt. Pünktlich zum Westallgäuer Oktoberfest bringt die Post-Brauerei Weiler wieder ihr Wiesen-Märzen auf den Markt. Das Familienunternehmen aus Weiler stellt in diesem Jahr vier Sude des nur saisonal erhältlichen Gerstensafts her – das sind umgerechnet 32.000 volle Maßkrüge. Etwas mehr ein Drittel davon wird beim Oktoberfest in Weiler getrunken. Was man sonst noch über die Traditionsveranstaltung wissen sollte.

