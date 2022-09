EV Lindau Islanders: Spielplan und Ergebnisse Saison 2022/23 - Termine des EV Lindau in der Oberliga Süd

Die Lindau Islanders spielen in der Oberliga Süd 2022/23 auch gegen die lokale Konkurrenz aus Memmingen und Füssen. Alle Termine und Ergebnisse im Überblick.

15.09.2022 | Stand: 13:22 Uhr

Drei Allgäuer Eishockey-Teams spielen in der Oberliga Süd: ECDC Memmingen, EV Füssen und EV Lindau Islanders. Die Hauptrunde der Saison 2022/23 geht von September bis März. Zum Auftakt spielen die Lindauer gegen die Black Hawks aus Passau.

Spielplan der EV Lindau Islanders: Termine und Ergebnisse der Oberliga-Süd-Hauptrunde 2022/23

September

30.09.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EHF Passau Black Hawks (-:-)

Oktober

02.10.2022, 17.30 Uhr: EHC Klostersee - EV Lindau Islanders (-:-)

04.10.2022,19.30 Uhr: Tölzer Löwen - EV Lindau Islanders (-:-)

09.10.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - EV Füssen (-:-) Zum Spielplan und den Ergebnissen des EV Füssen geht es hier.

14.10.2022, 20.00 Uhr: SC Riessersee - EV Lindau Islanders (-:-)

16.10.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - Deggendorfer SC (-:-)

21.10.2022, 20.00 Uhr: Höchstadter EC - EV Lindau Islanders (-:-)

23.10.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - Blue Devils Weiden (-:-)

28.10.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EC Peiting (-:-)

30.10.2022, 17.00 Uhr: Starbulls Rosenheim - EV Lindau Islanders (-:-)

November

02.11.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - HC Landsberg Riverkings (-:-)

04.11.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen Zum Spielplan und den Ergebnissen des ECDC Memmingen geht es hier.

06.11.2022, 18.00 Uhr: SC Riessersee - EV Lindau Islanders (-:-)

11.11.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Blue Devils Weiden (-:-)

18.11.2022, 19.30 Uhr: EV Füssen - EV Lindau Islanders (-:-)

25.11.2022, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC - EV Lindau Islanders (-:-)

27.11.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - SC Riessersee (-:-)

Dezember

02.12.2022, 20.00 Uhr: Blue Devils Weiden - EV Lindau Islanders (-:-)

04.12.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - Höchstadter EC (-:-)

06.12.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - SC Riessersee (-:-)

09.12.2022, 19.30 Uhr: EC Peiting - EV Lindau Islanders (-:-)

11.12.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - Starbulls Rosenheim (-:-)

16.12.2022, 19.30 Uhr: EHF Passau Black Hawks - EV Lindau Islanders (-:-)

18.12.2022, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - EV Füssen (-:-)

20.12.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EHC Klostersee (-:-)

23.12.2022, 20.00 Uhr: HC Landsberg Riverkings - EV Lindau Islanders (-:-)

26.12.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Tölzer Löwen (-:-)

30.12.2022, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Deggendorfer SC (-:-)

Lesen Sie auch

Hauptrunde startet mit Culture Clash Der Spielplan und die Ergebnisse des EV Füssen in der Oberliga-Saison 2022/23

Januar

02.01.2023, 19.30 Uhr: ECDC Memmingen Indians - EV Lindau Islanders (-:-)

04.01.2023, 19.30 Uhr: Höchstadter EC - EV Lindau Islanders (-:-)

06.01.2023, 19.30 Uhr: Starbulls Rosenheim - EV Lindau Islanders (-:-)

08.01.2023, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - EC Peiting (-:-)

13.01.2023, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EHF Passau Black Hawks (-:-)

15.01.2023, 17.30 Uhr: EHC Klostersee - EV Lindau Islanders (-:-)

20.01.2023, 20.00 Uhr: ECDC Memmingen Indians - EV Lindau Islanders (-:-)

22.01.2023, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - EHC Klostersee (-:-)

27.01.2023, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - HC Landsberg Riverkings (-:-)

29.01.2023, 18.00 Uhr: Tölzer Löwen - EV Lindau Islanders (-:-)

Februar

03.02.2023, 19.30 Uhr: HF Passau Black Hawks - EV Lindau Islanders (-:-)

05.02.2023, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen Indians (-:-)

07.02.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - EV Lindau Islanders (-:-)

12.02.2023, 18.45 Uhr: Deggendorfer SC - EV Lindau Islanders (-:-)

17.02.2023, 20.00 Uhr: HC Landsberg Riverkings - EV Lindau Islanders (-:-)

19.02.2023, 18.00 Uhr: EV Lindau Islanders - Tölzer Löwen (-:-)

24.02.2023, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Starbulls Rosenheim (-:-)

26.02.2023, 18.00 Uhr: EC Peiting - EV Lindau Islanders (-:-)

März

03.03.2023, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Höchstadter EC (-:-)

05.03.2023, 18.00 Uhr: Blue Devils Weiden - EV Lindau Islanders (-:-)

Neuzugänge bei den Lindau Islanders

Im Rahmen der Kooperation zwischen Bietigheim Steelers und den Lindauern kommt Leon Doubrawa an den Bodensee. Der 21-Jährige steht für die kommende Saison im Tor. Ebenfalls als Leihgabe aus Bietigheim kommt Cedric Riedl. Der 20-Jährige kümmert sich um die Verteidigung. Der neunzehnjährige Simon Klatte spielt als Stürmer die kommende Saison. Er ist ebenfalls eine Leihgabe aus Bietigheim. Loris Walter gesellt sich im Rahmen der Kooperation ebenfalls dazu. Der 20-Jährige ist auch im Sturm unterwegs. Von den Ravensburg Towerstars kommen gleich drei Spieler: Eric Bergen (20J) in der Verteidigung, sowie Alexander Dosch (21J) und Vincenz Mayer (31J) im Sturm.

Daniel Stiefenhofer (30J) kommt von den Bayreuth Tigers. Der gebürtige Füssener spielt in der Verteidigung. Für den Schweden Albin Lindgren ist es der erste Einsatz in Deutschland. Zuletzt hat der 26-Jährige für den italienischen Club Fassa Falcons in der recht jungen Alps Hockey League gespielt. Der 20 Jahre alte Lduwig Danzer war schon letztes Jahr als Leihgabe der Augsburger in Lindau, jetzt ist er fest im Sturm. Der 22-Jährige Stürmer Marc Hofmann kommt vom ECDC Memmingen Indians. Nico Kolb hat zuletzt für den ehemaligen Zweitligisten Tölzer Löwen gespielt. Anfang Oktober könnte es für den 20-jährigen Stürmer gegen seinen ehemaligen Verein rangehen. Der Lette Arturs Sevcenko besetzt die dritte Kontingentstelle bei den Lindauern. Zuletzt hat der 28-jährige Stürmer für den polnischen Erstligisten JKH GKS Jastrzebie gespielt.