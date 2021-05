Kochbuch-Autorin und Fachlehrerin Rita Brinz aus Oberreute weiß, wie man Kindern gesundes Essen schmackhaft machen kann. Wieso Nutella ab und zu aber auch okay ist.

17.05.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Rita Brinz weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, seinen Kindern gesundes Essen schmackhaft zu machen. Doch die Hauswirtschaftsmeisterin aus Oberreute, die im Landkreis Lindau jahrelang den Ernährungsführerschein an Schulen durchgeführt hat, hat sich dafür so einige Tricks und Kniffe angeeignet. Im Interview verrät die Autorin von sieben Kochbüchern, wie das perfekte Pausenbrot gelingt und weshalb ein gesundes Frühstück auch beim Homeschooling so wichtig ist.