Fünf Gegentore in zwölf Minuten: EV Lindau verliert zweistellig

Der EV Lindau geht im Derby gegen den ECDC Memmingen in Führung und erleidet dann heftigen Schiffbruch. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für die Islanders.

21.02.2022 | Stand: 17:03 Uhr

Was für ein Debakel: Der EV Lindau hat das Derby gegen den ECDC Memmingen zuhause mit 5:10 (1:6, 3:1, 1:3) verloren. Und das trotz einer frühen Führung.

„Wir sind super gestartet. Dann haben wir aufgehört mit Eishockeyspielen und sind bestraft worden“, sagte EVL-Trainer Stefan Wiedmaier nach der zweiten zweistelligen Niederlage der Saison.

EV Lindau kassiert fünf Tore in zwölf Minuten

Nach dem 1:0 durch Damian Schneider kassierten die Islanders innerhalb von zwölf Minuten gleich sechs Gegentreffer.

Vor 570 Zuschauern sorgten Florian Lüsch (2:6), Robin Wucher (3:6), Andreas Farny (4:7) und Dominik Patocka (5:8) lediglich noch für etwas Ergebniskosmetik.

EV Lindau ist auf Kurs in Richtung Pre-Play-offs

Immerhin: Das Auswärtsspiel am Freitag bei Schlusslicht HC Landsberg gewann Lindau durch Tore von Martin Mairitsch (2), Damian Schneider (2), Dominik Patocka und Florian Lüsch mit 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). Somit bleiben die Islanders Neunter in der Oberliga Süd und auf Kurs in Richtung Klassenerhalt.

Am Dienstag (22. Februar) ist der EV Lindau im Nachholspiel bei den Eisbären Regensburg (4.) zu Gast (ab 20 Uhr bei Sprade TV). Es dürfte eine hohe Hürde werden: Gegen den Mitfavoriten gab es in den bisherigen zwei Spielen satte 18 Gegentore.