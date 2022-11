Fährt ein Bürgermobil bald in Stiefenhofen und Oberreute?

Die beiden Nachbarorte Stiefenhofen und Oberreute wollen zügig einen Verein gründen, der ein Fahrzeug für Senioren betreibt. Was genau geplant ist.

13.11.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Möglicherweise fährt bald ein zweites Bürgermobil im Westallgäu. „Wir sind überzeugt von dem Projekt und wollen es umsetzen.“ So fasst der Stiefenhofener Bürgermeister Christian Hauber die Stimmung in seinem Ort und in der Nachbargemeinde Oberreute zusammen. Gemeinsam wollen die beiden Kommunen ein Bürgermobil nach dem Vorbild im Argental ins Rollen bringen. Dort betreibt der Verein Bürgermobilität Argental ein entsprechendes Fahrzeug. Dessen Vorsitzender Johannes Buhmann stellte das Projekt zusammen mit Margret Mader in der Mehrzweckhalle in Stiefenhofen vor. Eine Zusammenfassung über den Stand der Dinge.

