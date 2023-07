Wie Lindenberg wieder ein Stück fahrradfreundlicher wird

Die Stadt hat Maßnahmen bekanntgegeben, zum Beispiel wird sie neue Stellplätze für Fahrräder errichten. Was sonst noch geplant ist.

22.07.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Die Stadt Lindenberg wird an acht Stellen entlang der Hauptstraße Fahrradstellplätze einrichten. Das hat Stadtbaumeister Jan-Michael Schmiz im Stadtrat bekannt gegeben. Unter anderem geplant sind sie vor dem Weltladen, den Hausnummern 29, 37 und 47 und in der Hirschstraße am Brunnen. An jeder Stelle werden drei Abstell-Einheiten für Räder platziert. Eine Einheit besteht jeweils aus einem hohen und zwei niedrigen Trägern. Entsprechende Ständer hat die Stadt beispielsweise auch am Stadtplatz aufgestellt.

