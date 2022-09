Falscher Pressefotograf auf dem Käsefest in Lindenberg: "Er hat den Respekt verloren"

Ein Mann war in Lindenberg mit einem gefälschten Presseausweis unterwegs und ist negativ aufgefallen. Respektlos, findet das unser Autor.

02.09.2022 | Stand: 16:44 Uhr

Die Heimatzeitung besteht heuer seit 170 Jahren. Der Westallgäuer gehört damit zu den ältesten Tageszeitungen in Bayern. Die Tradition verpflichtet.

Was Journalisten tun dürfen und was nicht, ist gesetzlich geregelt. Unabhängig davon hat sich die Heimatzeitung hohe Standards gesetzt. Das betrifft die Qualität und Seriosität von Nachrichten, aber auch das Auftreten Bürgern gegenüber, bei Veranstaltungen oder anderen Ereignissen. Fotografen der Heimatzeitung verfolgen keine Festbesucher mit einem Teleobjektiv, melden sich bei Unfällen oder Bränden beim Einsatzleiter, stellen sich nicht selber in den Mittelpunkt und respektieren die Privatsphäre der Menschen – um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Juristisch nicht schwer, aber keine Petitesse

Juristisch mag der Fall nicht besonders schwer wiegen. Gleichwohl ist es keine Petitesse, wenn sich jemand als „Pressefotograf“ ausgibt und Besuchern von Festen oder Gottesdienstbesuchern mit einer Kamera auf die Pelle rückt. Erst Recht nicht, wenn er das wahrheitswidrig im Namen einer Redaktion tut, die genau solche Praktiken verurteilt.

Journalisten haben Rechte. Das verpflichtet aber zum sorgsamen Umgang damit. Es geht dabei immer auch um den Respekt Menschen gegenüber. Ihn hat der „Pressefotograf“ offenbar verloren.

